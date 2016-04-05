RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:07

побільше таких відео відправляти б в чебурнет, може нарешті хоча трохи вата в мозку дасть місце сірій речовині збита вертушка
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:14

Re: Напад росії на Україну

Як там Маріуполь? Тримається? Є хоч якась инфа?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 598
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:19

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Питання до моїх вчорашніх опонентів..
Вже прочитали настанови Міністра Оборони України , про те що колони танків треба пропускати , і дочікуватись поки підуть бензовози..які і треба палити...

То як
Вибачитесь і признаєте , що війна - це мистецтво ,якому навчають не на дивані коло зомбоящика чи монітора..
Мера "вдогонку" никак не отменяет "принять меры заранее"
На самом-то деле, это инструкция населению по ведению партизанской войны
А регулярная армия через 8 лет позиционного противостояния могла бы иметь несколько эшелонов обороны на Перекопе.
Давайте так
1 Гляньте на карту..
Що бачите?
Я наприклад бачу близкість до моря...
Що буде , якщо Ви зробите хоч 10 ліній оборони на перешийку?
Всі лінії будуть під прямим обстрілом з моря..

Офигеть довод. Он позволяет не обороняться до Вилково, а там уж и Румыния вот она
juristkostya
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:22

  lapay написав:
  yanyura написав:И какое отношение ваш ответ (платить налоги) имеет к моему посту? НДС при покупках в магазине у меня снимается автоматически.

А як у Вас магазини працюють, як постачання товарів, бензину і т.д.?

Продуктовые магазины работают на остатках продуктов, т.к. никаких поставок нет и еще долго не будет (поставки шли из Новой Каховки), бензина на заправках нет, банкоматы пустые, карточками расплатиться нельзя, Новая почта и Укрпочта перестали работать. В магазинах закончилась мука, мясные и рыбные продукты, дрожжи, свечки, прочая мелочь. Хлеб с трудом удается привозить по 200-300 буханок в день (население 3000+ человек), т.к. в окружающих селах в хлебопекарнях также заканчиваются дрожжи, а подвоза из Каховки и Мелитополя нет. Но планируют запустить 2 минипекарни на основе школьной и детскосадиковской столовых. Сегодня завезли 2 молоковоза и бесплатно разливали всем желающим без ограничений. Такое планируется и дальше, т.к. коровы доятся, а молокозаводы остановлены, не выливать же молоко на землю.

Очень радует, что люди сплотились, есть сайт нашей громады, если кому-то что-то срочно надо (лекарства, помощь), мгновенно реально и быстро отзываются и помогают.

К нам в поселок не заехала ни одна машина орков, все только по объездной проезжают в сторону Каховки или Мелитополя, точно не знаю, не спрашивал. Возле поссовета как висели 3 флага - Украины, Евросоюза и нашей громады, так и висят. Триколора нигде нет.

Водафон работает, Киевстар перестал, т.к. где-то дальше уничтожена его вышка, Инет от Укртелекома работает, свет отключался несколько раз из-за повреждений высоковольтных линий, но электрики молодцы, восстанавливали.

Выдержим всё. Даже те, кто был нейтрален или положителен к РФ, теперь говорят о ней исключительно матерным языком. Может кто-то и радуется, но молчат, т.к. реально получат по морде лица, без скидок на пол или возраст. По ночам улицы патрулируются пешком и на авто созданной по просьбе руководства громады типа ДНД, причем в основном молодежь (20-25 лет) и около половины из них этнические турки.

Самое тяжелое будет когда орки начнут отступать. Если сейчас они нейтральны к гражданским, то потом, ожидаемо, начнут мародерствовать. Но на этот случай кое-что уже планируется, ессно писать что, не буду.
yanyura
 
Повідомлень: 6573
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:34

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?

Сейчас в бородянке собирается группировка из нескольких тысяч окупантов. Пишут что на подмогу из Мозыря летят вертушки, несколько летает над Ирпене (есть видео но возможно наши). Этой ночью вангую штурм Киева и мощную арт подготовку (или одно из двух)
Зображення

Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...

хз.
https://kyiv.media/news/za-37-km-vid-kyyeva-stoyit-370-odynycz-tehniky-okupantiv
Техніка понад шість годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району.

Близько 370 одиниць ворожої техніки помічено в районі села Здвижівка Бородянського району, що у 37 кілометрів від Києва. Про це повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:36

підтримка україни - премєр-ліга, ваті таке і не снилося, там взагалі, напевно скоро будуть грати між собою харчовик з колгоспником на першість колективів фізкульури
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya, wild.tomcat і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1603)
26.02.2022 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.