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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 112113114115116117>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:34

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?

Сейчас в бородянке собирается группировка из нескольких тысяч окупантов. Пишут что на подмогу из Мозыря летят вертушки, несколько летает над Ирпене (есть видео но возможно наши). Этой ночью вангую штурм Киева и мощную арт подготовку (или одно из двух)
Зображення

Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...

хз.
https://kyiv.media/news/za-37-km-vid-kyyeva-stoyit-370-odynycz-tehniky-okupantiv
Техніка понад шість годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району.

Близько 370 одиниць ворожої техніки помічено в районі села Здвижівка Бородянського району, що у 37 кілометрів від Києва. Про це повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:36

підтримка україни - премєр-ліга, ваті таке і не снилося, там взагалі, напевно скоро будуть грати між собою харчовик з колгоспником на першість колективів фізкульури
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:39

  juristkostya написав:Офигеть довод. Он позволяет не обороняться до Вилково, а там уж и Румыния вот она
Так хто з нас впертий, а хто розумний ?
1 Чомусь ЗСУ не викопав траншеї по всій довжині (адже ви це пропонуєте?)
..а контролює тільки великі міста і мости через ріки...
2 Чомусь тактика пропустити ударний кулак і спалити матеріально-технічну підтримку - діє по всій Україні...
3 Чомусь ударні кулаки проходять сотні кілометрів по країні...і кудись зникають... напевно дематеріалізуються на Марс...
4 Чомусь Україна має в десятки разів менше загиблих ніж росія...

А може ці всі чомусь саме тому що армією керують військові , а не юристи?

ПС
Як би я котив бочку на Зеленського, але..
Станом на сьогодні
Влада робить те що вміє робити найкраще - виступає говорячими головами в телевізорах і не заважає військовим..
Військові також роблять те що вміють найкраще - визначаю де, чим і коли зустрічати ворога
Місцеві влади всім чим можуть підтримують військових і на своєму рівні в селах і містах створюють загони тероборони...
І саме тому ми не
лебідь/рак і щука, які тягнуть в різні сторони
А єдиний механізм який херачит ворога всюди де тільки може..і при цьому ніде не концентрує свої сили в таких обсягах , щоб ворогу було вигідно використовувати тактичну ракетну зброю...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:59

yanyura, juristkostya
По-моему Frant вчера писал - спорить бесполезно.

yanyura, вашей громаде пора переходить на мацу - пресный хлеб, дрожжи не нужны. :)
Это, конечно, шутка, а ситуация у вас грустноватая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:02

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/26/7326282/

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Германии, пишет "Европейская правда".

В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/26/7326279/

"Германия сегодня приняла важное решение для защиты Украины и демократии. Также разрешила Эстонии послать гаубицы в Украину", – написала Каллас в Twitter.
...........
Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/26/7134783/
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:05

  ЛАД написав:По-моему Frant вчера писал - спорить бесполезно.
А по суті
1 Можеш сказати що і де я сказав не вірно?
2 Погоджуєшся. що те що я писав вчора - сьогодні тобі Міністр Оборони Озвучив?

Тебе не дивує така одностайність між бувшим прапорщиком і сьогоднішнім міністром?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:06

Зображення[/quote]
Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...[/quote]
хз.
https://kyiv.media/news/za-37-km-vid-kyyeva-stoyit-370-odynycz-tehniky-okupantiv
Техніка понад шість годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району.

Близько 370 одиниць ворожої техніки помічено в районі села Здвижівка Бородянського району, що у 37 кілометрів від Києва. Про це повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко.[/quote]'
Байрактари будуть ?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:07

budivelnik
Перед тем, как писать такое
1 Гляньте на карту..
Що бачите?
Я наприклад бачу близкість до моря...
Що буде , якщо Ви зробите хоч 10 ліній оборони на перешийку?
Всі лінії будуть під прямим обстрілом з моря..
У Вас є хоч якась можливість відігнати кораблі педерації?

вам стоит посмотреть гидрографическую карту, в частности Каркинитского залива
http://akvatoria.org.ua/sites/default/f ... ov_sea.jpg
и подумать, а смогут ли корабли подойти на прямой обстрел с моря?
Каркинитский залив
Глубина в западной части до 36 м, в восточной до 10 м.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B2


flyman
По словам человека, непосредственно воюющего в ССО уже не первый срок, орки начали сливать бензин и солярку из своей техники прямо в поле, чтобы иметь повод не участвовать в боевых действиях.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:14

  wild.tomcat написав:побільше таких відео відправляти б в чебурнет, може нарешті хоча трохи вата в мозку дасть місце сірій речовині збита вертушка

Ответ будет типа "доблестные войска ДНР сбили укровский вертолет, бомбивший детский садик". Еще рашаТВ воспроизведет.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:15

Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину :lol: ...ХЛО-фюрер скоро останется совсем одын :mrgreen: в бункере,где надеюсь удавится в бессильной злобе по тихому. Видео-показатель настроений в расеянской армии

Востаннє редагувалось osafly в Суб 26 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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