Успіх написав:Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?
Сейчас в бородянке собирается группировка из нескольких тысяч окупантов. Пишут что на подмогу из Мозыря летят вертушки, несколько летает над Ирпене (есть видео но возможно наши). Этой ночью вангую штурм Киева и мощную арт подготовку (или одно из двух)
juristkostya написав:Офигеть довод. Он позволяет не обороняться до Вилково, а там уж и Румыния вот она
Так хто з нас впертий, а хто розумний ? 1 Чомусь ЗСУ не викопав траншеї по всій довжині (адже ви це пропонуєте?) ..а контролює тільки великі міста і мости через ріки... 2 Чомусь тактика пропустити ударний кулак і спалити матеріально-технічну підтримку - діє по всій Україні... 3 Чомусь ударні кулаки проходять сотні кілометрів по країні...і кудись зникають... напевно дематеріалізуються на Марс... 4 Чомусь Україна має в десятки разів менше загиблих ніж росія...
А може ці всі чомусь саме тому що армією керують військові , а не юристи?
ПС Як би я котив бочку на Зеленського, але.. Станом на сьогодні Влада робить те що вміє робити найкраще - виступає говорячими головами в телевізорах і не заважає військовим.. Військові також роблять те що вміють найкраще - визначаю де, чим і коли зустрічати ворога Місцеві влади всім чим можуть підтримують військових і на своєму рівні в селах і містах створюють загони тероборони... І саме тому ми не лебідь/рак і щука, які тягнуть в різні сторони А єдиний механізм який херачит ворога всюди де тільки може..і при цьому ніде не концентрує свої сили в таких обсягах , щоб ворогу було вигідно використовувати тактичну ракетну зброю...
Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".
Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.
Об этом сообщает официальный сайт правительства Германии, пишет "Европейская правда".
В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.
"Германия сегодня приняла важное решение для защиты Украины и демократии. Также разрешила Эстонии послать гаубицы в Украину", – написала Каллас в Twitter. ........... Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.
1 Гляньте на карту.. Що бачите? Я наприклад бачу близкість до моря... Що буде , якщо Ви зробите хоч 10 ліній оборони на перешийку? Всі лінії будуть під прямим обстрілом з моря.. У Вас є хоч якась можливість відігнати кораблі педерації?
Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину ...ХЛО-фюрер скоро останется совсем одын в бункере,где надеюсь удавится в бессильной злобе по тихому. Видео-показатель настроений в расеянской армии
Востаннє редагувалось osafly в Суб 26 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.