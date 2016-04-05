Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".
Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.
Об этом сообщает официальный сайт правительства Германии, пишет "Европейская правда".
В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.
"Германия сегодня приняла важное решение для защиты Украины и демократии. Также разрешила Эстонии послать гаубицы в Украину", – написала Каллас в Twitter. ........... Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.
yanyura написав:вам стоит посмотреть гидрографическую карту, в частности Каркинитского залива http://akvatoria.org.ua/sites/default/f ... ov_sea.jpg и подумать, а смогут ли корабли подойти на прямой обстрел с моря?
1 Я не вмію читати гідрографічні карти 2 З того що я бачу, то до Скадовська корабель підійде 3А тепер візьміть лінієчку і поміряйте відстань до місця де ви пропонували зробити ешелоновану оборону... Якраз прямою наводкою.. + я не знаю відстані по яким може вдарити головний калібрмокшанських кораблів..але навіть 20 км - цього достатньо щоб каменя на камені не залишити з будь-яких укріплень.
ПС Крейсер Москва- осадка 8,4 м... Гармата 130 мм - 23 км дальність пострілу Ще питання будуть?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 26 лют, 2022 23:22, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину
Встречал инфу, что этот ролик смонтирован.Думаю, что кадыр был и останется врагом.
zega написав:не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:
"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"
Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
По ідеї можна захопити місцевим хлопцям. Декілька тон соляри - квартира в Києві або круте авто. Я б точно захопив.
Еее... А як це? Тонна -- це хай 40,000₴
Тобто -- сенс захоплювати таки є. Але інколи ж простіше буде таки не ризикувати життям, а палити здалеку...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Так, для мене це теж СУПЕРсенсація. А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати? І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)? І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?
Я обращаюсь к админам - уберите отсюда Будивельника.С момента его появления и эта важнейшая тема превращается в помойку с ненужными его разборками и Яканием.Аж тошно стало сразу.Уберите этого больного человека.
Я также обращаюсь к форумчанам за поддержкой в вышенаписанном.Давайте не позволим ему здесь сеять склоки.Вчера он только появился и накинулся на форумчанина GDV29, чуть ли не самого активного противника раши, с обвинением в вате.При всём, что человек написал, что мобилизуется сегодня.Давайте отсеивать больных людей из приличных мест, тем более в сложные для Родины времена. ПС Строитель, извини, ты уже полфорума заи.ал.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 26 лют, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Так, для мене це теж СУПЕРсенсація. А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати? І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)? І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?
ще й про бабцю якось забули, якій внучка переказ не зможе послати. як вони взагалі збираються жити далі???
думаю дотисли - сша, британці, французи. та і зрозуміли напевно, що на загальному фоні якось поодиноко вони виглядали трохи обісраними.
budivelnik написав:1 Чомусь ЗСУ не викопав траншеї по всій довжині (адже ви це пропонуєте?) ..а контролює тільки великі міста і мости через ріки... 2 Чомусь тактика пропустити ударний кулак і спалити матеріально-технічну підтримку - діє по всій Україні... 3 Чомусь ударні кулаки проходять сотні кілометрів по країні...і кудись зникають... напевно дематеріалізуються на Марс... 4 Чомусь Україна має в десятки разів менше загиблих ніж росія...
1.Напевно прорахунок(недбале ставлення) влади. Хоч я не експерт. 2.А по-моєму просто чудова тактика. Знищувати ворога на марші це просто вершина воєнного мистецтва. 3.Чому зникають? Воюють. Думаю багато саботують. Наприклад є факти злиття бензину, щоб не йти в атаку. 4.Думаю втрати приховують. Це логічно в умовах війни.
Тут вже очевидний прорахунок ворога - йти маршем до "точки завдання", ігноруючи міста - явно убога "тактика". Напевно це тактика 2014 року. Ситуація інша, але путінські генерали це явно не врахували. Як мінімум бліцкриг зірваний. Думаю резерви у путіна є, але логічно що кращі війська кинуті в бій. Резерви ще менш мотивовані і реально можуть тікати з поля бою.