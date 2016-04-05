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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 113114115116117>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:15

  ЛАД написав:
Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/26/7326282/

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Германии, пишет "Европейская правда".

В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/26/7326279/

"Германия сегодня приняла важное решение для защиты Украины и демократии. Также разрешила Эстонии послать гаубицы в Украину", – написала Каллас в Twitter.
...........
Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/26/7134783/

я здивований.
що це німців так зрушило?
бюргери заочкували?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 26 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:16

  yanyura написав:вам стоит посмотреть гидрографическую карту, в частности Каркинитского залива
http://akvatoria.org.ua/sites/default/f ... ov_sea.jpg
и подумать, а смогут ли корабли подойти на прямой обстрел с моря?
1 Я не вмію читати гідрографічні карти
2 З того що я бачу, то до Скадовська корабель підійде
3А тепер візьміть лінієчку і поміряйте відстань до місця де ви пропонували зробити ешелоновану оборону...
Якраз прямою наводкою..
+ я не знаю відстані по яким може вдарити головний калібрмокшанських кораблів..але навіть 20 км - цього достатньо щоб каменя на камені не залишити з будь-яких укріплень.

ПС
Крейсер Москва- осадка 8,4 м...
Гармата 130 мм - 23 км дальність пострілу
Ще питання будуть?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 26 лют, 2022 23:22, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:20

Re: Напад росії на Україну

А де воюють Корчинський та Ярош?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:24

  flyman написав:я здивований.
що це німців так зрушило?
бюргери заочкували?


напевно їм сьогодні повернули назад ті 5к касок, які вони вчора типу нам надали в поміч. правда, перед ще туди попередньо насрали. ну а шо ще з такою "допомогою" робити?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:24

Re: Напад росії на Україну

  osafly написав:Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину


Встречал инфу, что этот ролик смонтирован.Думаю, что кадыр был и останется врагом.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:26

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  zega написав:не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:

"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"


Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.


По ідеї можна захопити місцевим хлопцям. Декілька тон соляри - квартира в Києві або круте авто. :shock:
Я б точно захопив.


Еее... А як це?
Тонна -- це хай 40,000₴

Тобто -- сенс захоплювати таки є.
Але інколи ж простіше буде таки не ризикувати життям, а палити здалеку...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:28

  flyman написав:https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/26/7134783/
я здивований.
що це німців так зрушило?
бюргери заочкували?

Так, для мене це теж СУПЕРсенсація.
А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати?
І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)?
І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:31

Я обращаюсь к админам - уберите отсюда Будивельника.С момента его появления и эта важнейшая тема превращается в помойку с ненужными его разборками и Яканием.Аж тошно стало сразу.Уберите этого больного человека.

Я также обращаюсь к форумчанам за поддержкой в вышенаписанном.Давайте не позволим ему здесь сеять склоки.Вчера он только появился и накинулся на форумчанина GDV29, чуть ли не самого активного противника раши, с обвинением в вате.При всём, что человек написал, что мобилизуется сегодня.Давайте отсеивать больных людей из приличных мест, тем более в сложные для Родины времена.
ПС Строитель, извини, ты уже полфорума заи.ал.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Суб 26 лют, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:33

  Starikan написав:
  flyman написав:https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/26/7134783/
я здивований.
що це німців так зрушило?
бюргери заочкували?

Так, для мене це теж СУПЕРсенсація.
А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати?
І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)?
І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?


ще й про бабцю якось забули, якій внучка переказ не зможе послати. як вони взагалі збираються жити далі???

думаю дотисли - сша, британці, французи. та і зрозуміли напевно, що на загальному фоні якось поодиноко вони виглядали трохи обісраними.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:37

Re: Напад росії на Україну

Кадыров не едет в Украину https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q
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