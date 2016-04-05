yanyura написав:

Продуктовые магазины работают на остатках продуктов, т.к. никаких поставок нет и еще долго не будет (поставки шли из Новой Каховки), бензина на заправках нет, банкоматы пустые, карточками расплатиться нельзя, Новая почта и Укрпочта перестали работать. В магазинах закончилась мука, мясные и рыбные продукты, дрожжи, свечки, прочая мелочь. Хлеб с трудом удается привозить по 200-300 буханок в день (население 3000+ человек), т.к. в окружающих селах в хлебопекарнях также заканчиваются дрожжи, а подвоза из Каховки и Мелитополя нет. Но планируют запустить 2 минипекарни на основе школьной и детскосадиковской столовых. Сегодня завезли 2 молоковоза и бесплатно разливали всем желающим без ограничений. Такое планируется и дальше, т.к. коровы доятся, а молокозаводы остановлены, не выливать же молоко на землю.Очень радует, что люди сплотились, есть сайт нашей громады, если кому-то что-то срочно надо (лекарства, помощь), мгновенно реально и быстро отзываются и помогают.К нам в поселок не заехала ни одна машина орков, все только по объездной проезжают в сторону Каховки или Мелитополя, точно не знаю, не спрашивал. Возле поссовета как висели 3 флага - Украины, Евросоюза и нашей громады, так и висят. Триколора нигде нет.Водафон работает, Киевстар перестал, т.к. где-то дальше уничтожена его вышка, Инет от Укртелекома работает, свет отключался несколько раз из-за повреждений высоковольтных линий, но электрики молодцы, восстанавливали.Выдержим всё. Даже те, кто был нейтрален или положителен к РФ, теперь говорят о ней исключительно матерным языком. Может кто-то и радуется, но молчат, т.к. реально получат по морде лица, без скидок на пол или возраст. По ночам улицы патрулируются пешком и на авто созданной по просьбе руководства громады типа ДНД, причем в основном молодежь (20-25 лет) и около половины из них этнические турки.Самое тяжелое будет когда орки начнут отступать. Если сейчас они нейтральны к гражданским, то потом, ожидаемо, начнут мародерствовать. Но на этот случай кое-что уже планируется, ессно писать что, не буду.