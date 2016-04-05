osafly написав:Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину ...ХЛО-фюрер скоро останется совсем одын в бункере,где надеюсь удавится в бессильной злобе по тихому. Видео-показатель настроений в расеянской армии
загуглите полную версию видео оно есть на Ютубе там речь о другом, все правильно сделал, выполним любой его приказ, ну и ТД.
yanyura написав:Продуктовые магазины работают на остатках продуктов, т.к. никаких поставок нет и еще долго не будет (поставки шли из Новой Каховки), бензина на заправках нет, банкоматы пустые, карточками расплатиться нельзя, Новая почта и Укрпочта перестали работать. В магазинах закончилась мука, мясные и рыбные продукты, дрожжи, свечки, прочая мелочь. Хлеб с трудом удается привозить по 200-300 буханок в день (население 3000+ человек), т.к. в окружающих селах в хлебопекарнях также заканчиваются дрожжи, а подвоза из Каховки и Мелитополя нет. Но планируют запустить 2 минипекарни на основе школьной и детскосадиковской столовых. Сегодня завезли 2 молоковоза и бесплатно разливали всем желающим без ограничений. Такое планируется и дальше, т.к. коровы доятся, а молокозаводы остановлены, не выливать же молоко на землю.
Очень радует, что люди сплотились, есть сайт нашей громады, если кому-то что-то срочно надо (лекарства, помощь), мгновенно реально и быстро отзываются и помогают.
К нам в поселок не заехала ни одна машина орков, все только по объездной проезжают в сторону Каховки или Мелитополя, точно не знаю, не спрашивал. Возле поссовета как висели 3 флага - Украины, Евросоюза и нашей громады, так и висят. Триколора нигде нет.
Водафон работает, Киевстар перестал, т.к. где-то дальше уничтожена его вышка, Инет от Укртелекома работает, свет отключался несколько раз из-за повреждений высоковольтных линий, но электрики молодцы, восстанавливали.
Выдержим всё. Даже те, кто был нейтрален или положителен к РФ, теперь говорят о ней исключительно матерным языком. Может кто-то и радуется, но молчат, т.к. реально получат по морде лица, без скидок на пол или возраст. По ночам улицы патрулируются пешком и на авто созданной по просьбе руководства громады типа ДНД, причем в основном молодежь (20-25 лет) и около половины из них этнические турки.
Самое тяжелое будет когда орки начнут отступать. Если сейчас они нейтральны к гражданским, то потом, ожидаемо, начнут мародерствовать. Но на этот случай кое-что уже планируется, ессно писать что, не буду.
Дякую за розгорнуту відповідь. Тримайтесь, дасть бог, скоро все повернеться до звичного життя, і орда щезне.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В российском Белгороде около 5 тысяч контрактников, которых собирались спешно отправить в Украину, устроили бунт. Они отказывались ехать воевать.
Формально бунтовщики аргументируют отказ тем, что это не предусмотрено в их контрактах. Однако на самом деле, как пишут СМИ, они просто боятся.
Оккупанты шокированы профессионализмом ВСУ По информации источников, оккупанты шокированы профессионализмом Вооруженных Сил Украины. Они несут огромные потери в технике и живой силе.
Хотя официально российские власти заявляют, что не несут никаких потерь в Украине, правда все же просачивается. Контрактники узнали, что на территории Украины всего за 3 неполных дня боевых действий уже погибло более 3,5 тысячи солдат, уничтожено огромное количество авиации и военной техники, включая танки.
не знаю насколько это правда, поскольку оригинальная ссылка идет на Оборзеватель. Но если это так, то лед тронулся. Одичавшую путиноидную рашку в бан и на помойку
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 27 лют, 2022 00:55, всього редагувалось 2 разів.
Так, для мене це теж СУПЕРсенсація. А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати? І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)? І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?
Я отчасти понимаю Германию. После той войны у них комплекс вины перед СССР, с которым до сих пор отождествляют именно Россию, а не Украину или др. республики. Отчасти это понятно - Россия самая большая республика, отчасти мы сами виноваты - мы резко отреклись от Союза и часто представляем себя бывшей колонией, а Россия называет себя наследницей Союза. Сегодня слушал/читал всякие комментарии. Говорят о том, что Запад начал чувствовать, что он не 2022 году, а где-то в 1938. Путин зарвался и ломает всё, на чём стоит Европа после войны. Стало как-то неприятно. Всё это как раз то, почему я считал, что Путин не решится на войну. У него ума не хватило, а Запад всё-таки среагировал адекватно. К счастью и для нас, и для них. Есть и другие причины. Сегодня, по-моему, по нашему ТВ слышал, что по оценке ООН может быть 4 млн. беженцев с Украины. Цифра внушает. И уже и Германия готовится к приёму беженцев. Понятно, что это не в радость. А насчёт "торгівля з москвою"... Если они уже решились даже на приостановку сертификации СП-2. Пока, правда, якобы по чисто бюрократическим причинам, но всё больше разговоров о том, что это уже окончательные похороны. Видимо, осознали, что без экономических потерь не обойтись, даже санкции приносят убытки и Западу, а не только России. Но игра стоит свеч. Придётся пойти на экономические потери, но это необходимо для них же, чтобы остановить Путина.
yanyura написав:...... По словам человека, непосредственно воюющего в ССО уже не первый срок, орки начали сливать бензин и солярку из своей техники прямо в поле, чтобы иметь повод не участвовать в боевых действиях.
Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.