RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 114115116117>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:41

  osafly написав:Отличные новости...Сегодня после того,как наша арта "одвухсотила" колону чеченов с их бригадным генералом Магомедом Тушаевым(убит) в районе Гостомеля,Кадыров резко перехотел идти воевать в Украину :lol: ...ХЛО-фюрер скоро останется совсем одын :mrgreen: в бункере,где надеюсь удавится в бессильной злобе по тихому. Видео-показатель настроений в расеянской армии

загуглите полную версию видео оно есть на Ютубе там речь о другом, все правильно сделал, выполним любой его приказ, ну и ТД.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11076
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:56

ізоляція? Весь Євросоюз планує перевати авіасполучення з Росією - ARD
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:08

Re: Напад росії на Україну

  yanyura написав:Продуктовые магазины работают на остатках продуктов, т.к. никаких поставок нет и еще долго не будет (поставки шли из Новой Каховки), бензина на заправках нет, банкоматы пустые, карточками расплатиться нельзя, Новая почта и Укрпочта перестали работать. В магазинах закончилась мука, мясные и рыбные продукты, дрожжи, свечки, прочая мелочь. Хлеб с трудом удается привозить по 200-300 буханок в день (население 3000+ человек), т.к. в окружающих селах в хлебопекарнях также заканчиваются дрожжи, а подвоза из Каховки и Мелитополя нет. Но планируют запустить 2 минипекарни на основе школьной и детскосадиковской столовых. Сегодня завезли 2 молоковоза и бесплатно разливали всем желающим без ограничений. Такое планируется и дальше, т.к. коровы доятся, а молокозаводы остановлены, не выливать же молоко на землю.

Очень радует, что люди сплотились, есть сайт нашей громады, если кому-то что-то срочно надо (лекарства, помощь), мгновенно реально и быстро отзываются и помогают.

К нам в поселок не заехала ни одна машина орков, все только по объездной проезжают в сторону Каховки или Мелитополя, точно не знаю, не спрашивал. Возле поссовета как висели 3 флага - Украины, Евросоюза и нашей громады, так и висят. Триколора нигде нет.

Водафон работает, Киевстар перестал, т.к. где-то дальше уничтожена его вышка, Инет от Укртелекома работает, свет отключался несколько раз из-за повреждений высоковольтных линий, но электрики молодцы, восстанавливали.

Выдержим всё. Даже те, кто был нейтрален или положителен к РФ, теперь говорят о ней исключительно матерным языком. Может кто-то и радуется, но молчат, т.к. реально получат по морде лица, без скидок на пол или возраст. По ночам улицы патрулируются пешком и на авто созданной по просьбе руководства громады типа ДНД, причем в основном молодежь (20-25 лет) и около половины из них этнические турки.

Самое тяжелое будет когда орки начнут отступать. Если сейчас они нейтральны к гражданским, то потом, ожидаемо, начнут мародерствовать. Но на этот случай кое-что уже планируется, ессно писать что, не буду.

Дякую за розгорнуту відповідь.
Тримайтесь, дасть бог, скоро все повернеться до звичного життя, і орда щезне.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12854
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:08

Re: Напад росії на Україну

Карта війни:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

Коридор до Дніпра пробили...
А от цікаво -- чи змогли підняти вгору воду?
Канал, шлюзи -- все ж було мертве 8 років...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 24.08.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:40

шлях раші в середньовіччя

перекази, написані на бересті, будуть посилати голубами.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:48

  Bobua написав:Карта війни:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:51

Re: Напад росії на Україну

https://24tv.ua/ru/belgorode-kontraktni ... j_n1881204

В российском Белгороде около 5 тысяч контрактников, которых собирались спешно отправить в Украину, устроили бунт. Они отказывались ехать воевать.

Формально бунтовщики аргументируют отказ тем, что это не предусмотрено в их контрактах. Однако на самом деле, как пишут СМИ, они просто боятся.

Оккупанты шокированы профессионализмом ВСУ
По информации источников, оккупанты шокированы профессионализмом Вооруженных Сил Украины. Они несут огромные потери в технике и живой силе.

Хотя официально российские власти заявляют, что не несут никаких потерь в Украине, правда все же просачивается. Контрактники узнали, что на территории Украины всего за 3 неполных дня боевых действий уже погибло более 3,5 тысячи солдат, уничтожено огромное количество авиации и военной техники, включая танки.



не знаю насколько это правда, поскольку оригинальная ссылка идет на Оборзеватель. Но если это так, то лед тронулся. :D Одичавшую путиноидную рашку в бан и на помойку :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 27 лют, 2022 00:55, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3330
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 1526 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 00:52

  Starikan написав:
  flyman написав:https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/26/7134783/
я здивований.
що це німців так зрушило?
бюргери заочкували?

Так, для мене це теж СУПЕРсенсація.
А як же торгівля з москвою, без якої вони нібито не могли взагалі існувати?
І почуття провини перед російським народом (про український вони вважали недоречним згадувати)?
І як надалі одержувати золоті парашути у газпромах?

Я отчасти понимаю Германию.
После той войны у них комплекс вины перед СССР, с которым до сих пор отождествляют именно Россию, а не Украину или др. республики. Отчасти это понятно - Россия самая большая республика, отчасти мы сами виноваты - мы резко отреклись от Союза и часто представляем себя бывшей колонией, а Россия называет себя наследницей Союза.
Сегодня слушал/читал всякие комментарии. Говорят о том, что Запад начал чувствовать, что он не 2022 году, а где-то в 1938. Путин зарвался и ломает всё, на чём стоит Европа после войны. Стало как-то неприятно.
Всё это как раз то, почему я считал, что Путин не решится на войну. У него ума не хватило, а Запад всё-таки среагировал адекватно. К счастью и для нас, и для них.
Есть и другие причины.
Сегодня, по-моему, по нашему ТВ слышал, что по оценке ООН может быть 4 млн. беженцев с Украины. Цифра внушает. И уже и Германия готовится к приёму беженцев. Понятно, что это не в радость.
А насчёт "торгівля з москвою"... Если они уже решились даже на приостановку сертификации СП-2. Пока, правда, якобы по чисто бюрократическим причинам, но всё больше разговоров о том, что это уже окончательные похороны. Видимо, осознали, что без экономических потерь не обойтись, даже санкции приносят убытки и Западу, а не только России. Но игра стоит свеч. Придётся пойти на экономические потери, но это необходимо для них же, чтобы остановить Путина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21509
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:05

  yanyura написав:......
По словам человека, непосредственно воюющего в ССО уже не первый срок, орки начали сливать бензин и солярку из своей техники прямо в поле, чтобы иметь повод не участвовать в боевых действиях.

Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21509
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:16

На портал Госуслуг совершен ряд серьезных кибератак. Пока их удается отражать. Об этом 27 февраля сообщает Минцифры.

По данным ведомства, только за 26 февраля «было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг».

https://www.fontanka.ru/2022/02/27/70473575/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21509
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 114115116117>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (542)
27.02.2022 01:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.