|
|
|
Напад росії на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 лют, 2022 01:18
andrijk777 написав:
За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.
Мені вже навіть аж дивно...
Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".
І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?
Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові?
Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"?
Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 27 лют, 2022 01:27
ЛАД написав:
Честно говоря, не рассчитывал бы пока
на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.
Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3356
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лют, 2022 01:37
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
- 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лют, 2022 01:41
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Честно говоря, не рассчитывал бы пока
на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.
Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.
Пылающих русских танков и трупов оккупантов хватает и, надеюсь, будет ещё больше. Но, к сожалению, наверняка есть и трупы наших солдат, несмотря на то, что Вы такие "відосікі" не видели. Чудес не бывает.
Но я написал не об отсутствии 200-х у российской армии, а о том, что так быстро это не действует.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21509
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|