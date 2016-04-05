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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:16

На портал Госуслуг совершен ряд серьезных кибератак. Пока их удается отражать. Об этом 27 февраля сообщает Минцифры.

По данным ведомства, только за 26 февраля «было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг».

https://www.fontanka.ru/2022/02/27/70473575/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:18

  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Карта війни:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.


Мені вже навіть аж дивно...
Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".
І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?
Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові? :)

Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"?
Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:27

  ЛАД написав:Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.

Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:37

Re: Напад росії на Україну

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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:41

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.

Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.

Пылающих русских танков и трупов оккупантов хватает и, надеюсь, будет ещё больше. Но, к сожалению, наверняка есть и трупы наших солдат, несмотря на то, что Вы такие "відосікі" не видели. Чудес не бывает.
Но я написал не об отсутствии 200-х у российской армии, а о том, что так быстро это не действует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 01:52

Re: Напад росії на Україну

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/27/7326317/
После удара российскими ракетами по окрестностям Василькова там начался масштабный пожар на нефтебазе.

Источник: очевидцы в комментарии УП, мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook


Детали: По словам источников, войска РФ нанесли очередной удар крылатыми или баллистическими ракетами в районе Василькова

Как сообщают очевидцы, пожар виден даже из центра Киева.

Позже мэр Василькова Наталья Баласинович сообщила, что горит нефтебаза в селе Крячки под Васильковом.


"Сегодня в течение дня шли мощные обстрелы с баллистических ракет, в том числе нашего аэродрома, но удержали. И сейчас идут обстрелы", – добавила она.
Alex2007
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