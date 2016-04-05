За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя. І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.
Мені вже навіть аж дивно... Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців". І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись? Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові?
Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"? Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
ЛАД написав:Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.
Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.
ЛАД написав:Честно говоря, не рассчитывал бы пока на такие сообщения. Так же, как и на сообщения о "бунтах" войск в Белгороде. По-моему, слишком быстро. Хотя допускаю отдельные случаи такого характера. Но рассчитывать, что благодаря такому сегодня-завтра война закончится... Рано.
Чому ж не вірити? Щоб переглянути відосік багато часу не треба. А відосіків з палаючими русскіми танками і трупами окупантів море! А ось відосіків з трупами наших солдат я ще жодного не бачив.
Пылающих русских танков и трупов оккупантов хватает и, надеюсь, будет ещё больше. Но, к сожалению, наверняка есть и трупы наших солдат, несмотря на то, что Вы такие "відосікі" не видели. Чудес не бывает. Но я написал не об отсутствии 200-х у российской армии, а о том, что так быстро это не действует.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Успіх написав:.......... Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...
К сожалению, вряд ли.
Кстати нет, ночь в Ирпене прошла тихо, ни в одной из Вайбер групп нет инфы про стрельбу, взрывы дог и ТД. На данный момент. (Обычно там каждый пук подробно обсуждается). Ну и как писали выше из Ирпеня/Бучи/гостомелея выезда на Киев нет. Всё дороги взорваны в районе мостов через р.ирпенка. по этой причине заканчиваются продукты в некоторых супермаркетах. И очередь на вход снаружи https://t.me/c/1149112753/5732
Успіх написав:.......... Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...
К сожалению, вряд ли.
Кстати нет, ночь в Ирпене прошла тихо, ни в одной из Вайбер групп нет инфы про стрельбу, взрывы дог и ТД. На данный момент. (Обычно там каждый пук подробно обсуждается). Ну и как писали выше из Ирпеня/Бучи/гостомелея выезда на Киев нет. Всё дороги взорваны в районе мостов через р.ирпенка. по этой причине заканчиваются продукты в некоторых супермаркетах. И очередь на вход снаружи https://t.me/c/1149112753/5732
Я так понял если мосты взорваны то ваши села никому не надо и вас оставят в покое. Перекинулись на южное направление и штурмуют Васильков.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )