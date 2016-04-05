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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:51

Re: Напад росії на Україну

  Хомякоид написав:Я так понял если мосты взорваны то ваши села никому не надо и вас оставят в покое
посмотрите по карте, основная трасса наземного транспорта противника на Киев проходит через Чернобыльскую зону и упирается в бородянку. Но на Киев оттуда выезда нет. Ещё позавчера в буче и гостомеле шли бои там до сих пор стоит несколько разбитых колон.

Немного юмора

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лют, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:53

  Успіх написав:День другий
Збираюсь знову у воєнкомат.
Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку.
Далі буде...

А як там ніч пройшла на фронті?
Як Київ?

Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...


Все тихо.
Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові.
Передові частини розбиті та зализують рани.
Хуйло намагається провести мобілізацію.
Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться.
В Інеті багато відео з росіянами полоненими.
Кажуть вже 300 полонених росіян.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:05

Из киевского паблика

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vitaliian
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  #<1 ... 115116117118
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