Додано: Нед 27 лют, 2022 06:53
Успіх написав:
День другий
Збираюсь знову у воєнкомат.
Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку.
Далі буде...
А як там ніч пройшла на фронті?
Як Київ?
Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...
Все тихо.
Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові.
Передові частини розбиті та зализують рани.
Хуйло намагається провести мобілізацію.
Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться.
В Інеті багато відео з росіянами полоненими.
Кажуть вже 300 полонених росіян.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )