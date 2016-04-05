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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 116117118119>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:51

Re: Напад росії на Україну

  Хомякоид написав:Я так понял если мосты взорваны то ваши села никому не надо и вас оставят в покое
посмотрите по карте, основная трасса наземного транспорта противника на Киев проходит через Чернобыльскую зону и упирается в бородянку. Но на Киев оттуда выезда нет. Ещё позавчера в буче и гостомеле шли бои там до сих пор стоит несколько разбитых колон.

Немного юмора

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лют, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:53

  Успіх написав:День другий
Збираюсь знову у воєнкомат.
Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку.
Далі буде...

А як там ніч пройшла на фронті?
Як Київ?

Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...


Все тихо.
Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові.
Передові частини розбиті та зализують рани.
Хуйло намагається провести мобілізацію.
Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться.
В Інеті багато відео з росіянами полоненими.
Кажуть вже 300 полонених росіян.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Из киевского паблика

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:29

примерная карта

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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:33

  budivelnik написав:1 Чомусь ЗСУ не викопав траншеї по всій довжині (адже ви це пропонуєте?)
с такими примитивными передергиваниями идите поспорьте к мужикам в гаражи.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:34

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:День другий
Збираюсь знову у воєнкомат.
Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку.
Далі буде...

А як там ніч пройшла на фронті?
Як Київ?

Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...


Все тихо.
Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові.
Передові частини розбиті та зализують рани.
Хуйло намагається провести мобілізацію.
Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться.
В Інеті багато відео з росіянами полоненими.
Кажуть вже 300 полонених росіян.

Дякую!

Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?

Хтось ще це в себе може підтвердити?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:41

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Хтось ще це в себе може підтвердити?

внутри сети бесплатно
https://itc.ua/news/kiyivstar-nadavatim ... a-rahunku/
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*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:42

Re: Напад росії на Україну

На Півдні і Сході важка ситуація.
Київ вони вже не візьмуть, як і Харків, але на майбутніх перемовинах у Путлера все ще сильна позиція. Фактично, вони розширили ОРДЛО на півночі Луганської області, додали Таврію, виникла загроза оточенню Маріуполя.
По факту, відволікаючим маневром вийде не атака на Сході, а атака на Київ. Поки йде оборона Києва і Харкова, вони збільшують окупацію Південного Сходу, і темпи не знижуються.
Перед Мінськом-2 була окупація Дебальцево, а наразі окупована зона значно розшрилась, і ми не можемо, поки не деблокують Київ і Харків, щось там зробити.
Залишається сподіватись, що хтось капне Новічок в чай, але це малоймовірно. Ватні барани з Раші все одно тупо дивляться в свої зомбоящики і на свого поводиря-козла.

Якби нав вдалося оточити і взяти в полон кілька тисяч орків, то тоді наші позиції вирівняється, бо санкції на них так швидко не подіють.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:43

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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:44

  wtf написав:
  Успіх написав:Хтось ще це в себе може підтвердити?

внутри сети бесплатно
https://itc.ua/news/kiyivstar-nadavatim ... a-rahunku/

Які ж вони молодці!!!👍👍👍
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  #<1 ... 116117118119>
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