Хомякоид написав:Я так понял если мосты взорваны то ваши села никому не надо и вас оставят в покое
посмотрите по карте, основная трасса наземного транспорта противника на Киев проходит через Чернобыльскую зону и упирается в бородянку. Но на Киев оттуда выезда нет. Ещё позавчера в буче и гостомеле шли бои там до сих пор стоит несколько разбитых колон.
Немного юмора
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лют, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:День другий Збираюсь знову у воєнкомат. Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку. Далі буде...
А як там ніч пройшла на фронті? Як Київ?
Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...
Все тихо. Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові. Передові частини розбиті та зализують рани. Хуйло намагається провести мобілізацію. Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться. В Інеті багато відео з росіянами полоненими. Кажуть вже 300 полонених росіян.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Успіх написав:День другий Збираюсь знову у воєнкомат. Домовилися з пацанами, що поїдемо з самого ранку. Далі буде...
А як там ніч пройшла на фронті? Як Київ?
Але напишіть коротко - не кидайте відео, так як не завжди є можливість подивитись/та й інет не ризиновий...
Все тихо. Тільки намагаються взяти аэродром в Василькові. Передові частини розбиті та зализують рани. Хуйло намагається провести мобілізацію. Але думаю за два-три дні росіяни відчують санкції та на московії щось трапиться. В Інеті багато відео з росіянами полоненими. Кажуть вже 300 полонених росіян.
Дякую!
Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару. Не знаю, як на інші номери?
На Півдні і Сході важка ситуація. Київ вони вже не візьмуть, як і Харків, але на майбутніх перемовинах у Путлера все ще сильна позиція. Фактично, вони розширили ОРДЛО на півночі Луганської області, додали Таврію, виникла загроза оточенню Маріуполя. По факту, відволікаючим маневром вийде не атака на Сході, а атака на Київ. Поки йде оборона Києва і Харкова, вони збільшують окупацію Південного Сходу, і темпи не знижуються. Перед Мінськом-2 була окупація Дебальцево, а наразі окупована зона значно розшрилась, і ми не можемо, поки не деблокують Київ і Харків, щось там зробити. Залишається сподіватись, що хтось капне Новічок в чай, але це малоймовірно. Ватні барани з Раші все одно тупо дивляться в свої зомбоящики і на свого поводиря-козла.
Якби нав вдалося оточити і взяти в полон кілька тисяч орків, то тоді наші позиції вирівняється, бо санкції на них так швидко не подіють.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...