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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:55

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против россии
Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 000 чеченцев.

Председатель Запорожской облгосадминистрации обратился к представителям СМИ с официальной информацией о ситуации в Запорожье и Запорожской области:
Александр Старух опроверг информацию, что танковые колонны едут на Запорожье. Ситуация сложная, но контролируемая.
Мелитополь находится в окружении. Сначала туда зашли русские войска. Затем город отбили украинские защитники. Сейчас в городе идут бои. На улицах города находятся группы русских солдат, которые пытаются захватить важные объекты.
Основная колонна российских военных из Крыма обошла Мелитополь с юга и находится на полпути в Бердянск.
На территории Бердянска и Приморская украинская власть и города не захвачены.
В Энергодаре вечером разрывались сирены. Была угроза удара по городу с воздуха.
В Запорожье вечером объявлена тревога. Власти просят всех жителей оставаться в укрытиях. Воздушная тревога скорее всего будет до самого утра.
Пока больше всего оккупантов на южных территориях Запорожской области. При этом в большинстве районах области ситуация контролируемая. На территории находятся наши войска, сформирована территориальная оборона, они выполняют свое назначение.

зы: в городе периодически слышны взрывы...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:57

Re: Напад росії на Україну

В Харьков прорвались на грузовиках. Автоматные очереди
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:55

Re: Напад росії на Україну

Я ні на що не натякаю, але просто нагадаю, як приклад:

Для выполнения намеченного были созданы группировки войск на нескольких направлениях. На Владикавказском — сводный отряд из подразделений моего корпуса. Руководил им мой заместитель генерал-майор В. Петрук. Маршрут выдвижения — Чермен, Новый Шарой, Алхан-Юрт. Задача формулировалась следующим образом: "С подходом к участкам сопротивления на маршруте выдвижения огнем артиллерии и ударами авиации нанести поражение вооруженным формированиям и продолжить выдвижение в указанный район". Понимаю, что язык военных часто не вписывается в литературные каноны. Но ведь свой язык и у представителей других профессий. И не всегда он поддается упрощениям.

На рассвете 11 декабря сводный отряд начал движение, но уже к полудню поступили тревожные доклады: на мосту, при въезде в г. Назрань, колонна остановлена местными жителями, которыми руководили вооруженные ингушские милиционеры, сожгли 10 наших автомобилей, 6 перевернули. В 17 часов 15 минут начальник штаба доложил, что в районе Гази-Юрта со стороны леса по колонне машин открыта стрельба из автоматического оружия. Появились первые жертвы — убит рядовой Виталий Масленников.

Его фамилию я запомнил. Это был первый мой подчиненный (а может быть, первая жертва чеченской войны), который погиб даже не в бою, а от выстрела из-за угла. О чем я подумал тогда, слушая поступавшие доклады об убитых и раненых? Не буду кривить душой, не помню. Но было ощущение общей тревоги, какой-то неразберихи, полуправды. Впрочем, то же состояние испытывали многие офицеры нашего корпуса. На других направлениях выдвижения такая же картина: из-за живого щита, составленного из стариков, женщин, детей, выскакивали мужчины с заточенными металлическими штырями и протыкали колеса, специальными крючьями обрывали трубки бензопроводов и тормозов. Многие места на маршруте следования колонны минировались. В общем, в те дни Ингушетия превратилась в очаг сопротивления. Уже только по одному этому признаку стало понятно, что походным маршем в Чечню нам не войти.
http://militera.lib.ru/memo/russian/troshev/01.html
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:58

Re: Напад росії на Україну

Вже відмітили мене на воєнкоматі - чекаю на автобус/повезуть на військову частину біля мого міста
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 09:07

Re: Напад росії на Україну

В Харьков прорвались на лёгкой технике к центру.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 09:38

Re: Напад росії на Україну

Що по інших містах/напрямках?
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