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Додано: Нед 27 лют, 2022 07:57
Re: Напад росії на Україну
В Харьков прорвались на грузовиках. Автоматные очереди
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Додано: Нед 27 лют, 2022 08:55
Re: Напад росії на Україну
Я ні на що не натякаю, але просто нагадаю, як приклад:
Для выполнения намеченного были созданы группировки войск на нескольких направлениях. На Владикавказском — сводный отряд из подразделений моего корпуса. Руководил им мой заместитель генерал-майор В. Петрук. Маршрут выдвижения — Чермен, Новый Шарой, Алхан-Юрт. Задача формулировалась следующим образом: "С подходом к участкам сопротивления на маршруте выдвижения огнем артиллерии и ударами авиации нанести поражение вооруженным формированиям и продолжить выдвижение в указанный район". Понимаю, что язык военных часто не вписывается в литературные каноны. Но ведь свой язык и у представителей других профессий. И не всегда он поддается упрощениям.
На рассвете 11 декабря сводный отряд начал движение, но уже к полудню поступили тревожные доклады: на мосту, при въезде в г. Назрань, колонна остановлена местными жителями, которыми руководили вооруженные ингушские милиционеры, сожгли 10 наших автомобилей, 6 перевернули. В 17 часов 15 минут начальник штаба доложил, что в районе Гази-Юрта со стороны леса по колонне машин открыта стрельба из автоматического оружия. Появились первые жертвы — убит рядовой Виталий Масленников.
Его фамилию я запомнил. Это был первый мой подчиненный (а может быть, первая жертва чеченской войны), который погиб даже не в бою, а от выстрела из-за угла. О чем я подумал тогда, слушая поступавшие доклады об убитых и раненых? Не буду кривить душой, не помню. Но было ощущение общей тревоги, какой-то неразберихи, полуправды. Впрочем, то же состояние испытывали многие офицеры нашего корпуса. На других направлениях выдвижения такая же картина: из-за живого щита, составленного из стариков, женщин, детей, выскакивали мужчины с заточенными металлическими штырями и протыкали колеса, специальными крючьями обрывали трубки бензопроводов и тормозов. Многие места на маршруте следования колонны минировались. В общем, в те дни Ингушетия превратилась в очаг сопротивления. Уже только по одному этому признаку стало понятно, что походным маршем в Чечню нам не войти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 лют, 2022 08:58
Re: Напад росії на Україну
Вже відмітили мене на воєнкоматі - чекаю на автобус/повезуть на військову частину біля мого міста
Додано: Нед 27 лют, 2022 09:07
Re: Напад росії на Україну
В Харьков прорвались на лёгкой технике к центру.
Додано: Нед 27 лют, 2022 09:38
Re: Напад росії на Україну
Що по інших містах/напрямках?
Додано: Нед 27 лют, 2022 09:57
Миколаїв - вночі було тихо, зараз теж нічого не чутно. На центральній вулиці чотири підбитих танки (вчора в 18-00 гасили), десь в іншому районі - покинута вантажівка, яка відірвалася від танків і дременула вперед. Відомо, що 2 танки дременули взад убік Херсону через Луч, але чи доїхали По факту через Миколаїв не пройшов ніхто, а як по області поки не знаю.
Додано: Нед 27 лют, 2022 10:08
Re: Напад росії на Україну
Добре, що на іншій гілці підказали, що можна і з картки "бонус+" і з "Е-підтримка" - переказати кошти на ЗСУ.
Хоч на цих картках було не багато, але все одно я їх "очистив"/переказав на ЗСУ.
Хоч по-трошки, але все одно всі ми разом назбираємо нормальну суму.
Слава Україні!
Слава нашим героям на передовій!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 27 лют, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лют, 2022 10:08
Говорил с Херсоном.
Все кацапня движеться транзитом на Николаев.
Бои были жестокие.
Сейчас как я понял в Херсоне орков нет, но и никто не останавливает транзитные колоны.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 27 лют, 2022 10:10
Успіх. Харьков
Додано: Нед 27 лют, 2022 10:17
Давай Долярчик підштовхуй там всіх скоріше формувати нові частини.
В Херсоні чекають нові батальйони з закордоною зброєю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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