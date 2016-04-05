Bobua написав:

andrijk777 написав: Bobua написав: Карта війни:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

Карта війни:

За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.

І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий. За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.

Мені вже навіть аж дивно...Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові?Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"?Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?