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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 118119120121>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:19

  Starikan написав:В Харьков прорвались на лёгкой технике к центру.


https://t.me/stranaua/27299

Заблудились пацаны, не туда свернули. 5 машинок и 2 грузовика, проехали через полгорода, народ конечно слегка обосрался, еще на въезде один джип подбили, один грузовик вообще бросили в центре, его сожгли, они заехали в тупик в промзоне, с автоматами на перевес шлялись между сто, их всего то 40 человек, искали солярку. Выехали снова на улицу и им уже там колеса постреляли, они в частный сектор сбежали, идет зачистка. Явно ошибка.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:29

таки план ліквідації Московії, розроблений

  Bobua написав:
  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Карта війни:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.


Мені вже навіть аж дивно...
Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".
І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?
Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові? :)

Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"?
Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?

дуже виглядає, а Україна пішла на наживку
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:39

  lapay написав:На Півдні і Сході важка ситуація.
Київ вони вже не візьмуть, як і Харків, але на майбутніх перемовинах у Путлера все ще сильна позиція. Фактично, вони розширили ОРДЛО на півночі Луганської області, додали Таврію, виникла загроза оточенню Маріуполя.
По факту, відволікаючим маневром вийде не атака на Сході, а атака на Київ. Поки йде оборона Києва і Харкова, вони збільшують окупацію Південного Сходу, і темпи не знижуються.
Перед Мінськом-2 була окупація Дебальцево, а наразі окупована зона значно розшрилась, і ми не можемо, поки не деблокують Київ і Харків, щось там зробити.
Залишається сподіватись, що хтось капне Новічок в чай, але це малоймовірно. Ватні барани з Раші все одно тупо дивляться в свої зомбоящики і на свого поводиря-козла.

Якби нав вдалося оточити і взяти в полон кілька тисяч орків, то тоді наші позиції вирівняється, бо санкції на них так швидко не подіють.

Які перемовини?
Ніхто на 4 день війни перемовини не веде.
Хіба на умовах повного відведення російських військ, але на це Путін не піде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:49

  flyman написав:
  Bobua написав:
  andrijk777 написав:............
За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.


Мені вже навіть аж дивно...
Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".
І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?
Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові? :)

Або ж... Це, напр., таки план ліквідації Московії, розроблений... не знаю де? Може в Пекіні? А може... чорт зна де? І Путлєр просто виконує завдання "злити паРашу в парашу"?
Але де він (і все його потомство) після цього сховаються? Чи, йому вже не вперше робити пластику?

дуже виглядає, а Україна пішла на наживку

На яку наживку?
Мы что, какие-то активные действия предпринимали? На ОРДЛО полезли или ещё куда?
Пока Путин к нам не полез, мы всё время говорили, что всё спокойно и никакой войны не будет и мы ничего не планируем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:52

  Bobua написав:
  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Карта війни:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя.
І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.


Мені вже навіть аж дивно...
Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців".
І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись?
Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові? :)

Нічого дивного немає. Всі війни такі, всі без виключення.
Просто люди думають що війна це проста річ, але це все дуууже складно. Тисячі рішень, тисячі людей. Помилки неминучі.
Згадайте Сталіна. Недурний був чувак, правда? Але допустив майже повний розгром своєї армії в перші дні війни. Добре що були резерви + "баби ще нарожали".
Тому такі генія як Македонський 40-тисячною армією вигравали в 300-тисячної на полі бою. А диванні експерти типу нас постфактум знаходять помилки полководців. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:00

Re: Напад росії на Україну

В Харькове много дрг по 10-20 чел в разных районах
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:01

Re: Напад росії на Україну

  andrijk777 написав:Які перемовини?
Ніхто на 4 день війни перемовини не веде.
Хіба на умовах повного відведення російських військ, але на це Путін не піде.

Ну то будемо чекати, поки всі сині стрілки закінчаться, без переговорів. Сумно, блядь (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:32

  juristkostya написав:В Харькове много дрг по 10-20 чел в разных районах


не "много" а одна и та же, катались просто, уже писал, вон двое сдались, успели.

https://t.me/first_political/13722

и остальные

https://t.me/insiderUKR/22332
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 27 лют, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:39

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни російської педерації в Україні.
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
👆інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:49

Запорожский храм святого Николая Православной церкви Украины 25 февраля стал укрытием для жителей во время первых сирен тревоги и разместил людей, которые не успели добраться до бомбоубежищ. Среди скрывавшихся в церкви оказались две пары, которые хотели обвенчаться, сообщил настоятель храма отец Владимир.
Отец Владимир рассказал, что перед венчанием нужно исповедоваться и сделать дополнительные приготовления. Однако в этом случае процедуру решили максимально упростить, поскольку одна из пар должна на следующее утро добровольцами ехать на фронт.
Я спросил у них: "У вас хотя бы кольца есть?". Обручальное кольцо не было, и магазины не работали. Поэтому мы вместо кольца использовали кольца из-под брелков на ключе. Они обвенчались, у них свидетелями была вторая пара. Потом поменялись. В конце свидетели обменялись номерами телефонов, чтобы не терять контакт, потому что не были знакомы,
– рассказал настоятель.
Храм святого Николая в Запорожье не является бомбоубежищем, но они прячут людей в случае необходимости и воздушной тревоги, сообщил священник.
"Ночью были люди, которые боялись, более 10 человек. Сегодня, когда была сирена, слышно было обстрелы. Ракеты взорвались, здесь было 50 человек. Вчера было 20-30 человек", – добавил отец Владимир.
edvardd
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