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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:49

Ребята-харьковчане, вопрос.
Жёлтые нарукавные повязки у наших?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:50

  Kripo написав:
  juristkostya написав:В Харькове много дрг по 10-20 чел в разных районах


не "много" а одна и та же, катались просто, уже писал, вон двое сдались, успели.

https://t.me/first_political/13722
во дворах группы БЕЗ техники. и между районами по нескольку км.
Это никак не может быть одна группа.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:50

  ЛАД написав:Ребята-харьковчане, вопрос.
Жёлтые нарукавные повязки у наших?

Да.
Жёлтые против белых
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:54

  Успіх написав:
  wtf написав:
  Успіх написав:Хтось ще це в себе може підтвердити?

внутри сети бесплатно
https://itc.ua/news/kiyivstar-nadavatim ... a-rahunku/

Які ж вони молодці!!!👍👍👍


Лайф в перший же день дав 30хв і 5ГБ.
Не хвалився, не слав смс -- а просто нарахував...

У мене ще були ГБ, але відеоролики багато їдять -- дійшов і до тих 5ГБ.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:57

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Добре, що на іншій гілці підказали, що можна і з картки "бонус+" і з "Е-підтримка" - переказати кошти на ЗСУ.
Хоч на цих картках було не багато, але все одно я їх "очистив"/переказав на ЗСУ.
Хоч по-трошки, але все одно всі ми разом назбираємо нормальну суму.
Слава Україні!
Слава нашим героям на передовій!


Давай Долярчик підштовхуй там всіх скоріше формувати нові частини.
В Херсоні чекають нові батальйони з закордоною зброєю.

Та от я вже в частині - сказали, що все переповнено!
Ліжка довозять, бо не вистачає на всіх.
Каже, що всі не помістяться - завернуть додому, або в іншу частину....
Чекаю...
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