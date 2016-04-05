Успіх написав:Добре, що на іншій гілці підказали, що можна і з картки "бонус+" і з "Е-підтримка" - переказати кошти на ЗСУ. Хоч на цих картках було не багато, але все одно я їх "очистив"/переказав на ЗСУ. Хоч по-трошки, але все одно всі ми разом назбираємо нормальну суму. Слава Україні! Слава нашим героям на передовій!
Давай Долярчик підштовхуй там всіх скоріше формувати нові частини. В Херсоні чекають нові батальйони з закордоною зброєю.
Та от я вже в частині - сказали, що все переповнено! Ліжка довозять, бо не вистачає на всіх. Каже, що всі не помістяться - завернуть додому, або в іншу частину.... Чекаю...