Успіх написав:Добре, що на іншій гілці підказали, що можна і з картки "бонус+" і з "Е-підтримка" - переказати кошти на ЗСУ. Хоч на цих картках було не багато, але все одно я їх "очистив"/переказав на ЗСУ. Хоч по-трошки, але все одно всі ми разом назбираємо нормальну суму. Слава Україні! Слава нашим героям на передовій!
Давай Долярчик підштовхуй там всіх скоріше формувати нові частини. В Херсоні чекають нові батальйони з закордоною зброєю.
Та от я вже в частині - сказали, що все переповнено! Ліжка довозять, бо не вистачає на всіх. Каже, що всі не помістяться - завернуть додому, або в іншу частину.... Чекаю...
За 2 останніх дні нічого нового не взяли, крім Мелітополя. І то по Мелітополю не 100% інфа що взятий.
Мені вже навіть аж дивно... Читав, слухав інфо. Але наразі вже не розумію цього затяжного тицяння москвинів у всі аеропорти довкола Києва. Якщо не встигли за кілька годин зранку 24 -- то вже ж все. Фініта... Вже не вийде проскочити біля "сонних охоронців". І там мізерна ж відстань до кордону. Чому не привезли машинами всю ту орду, якщо так вже кортіло наповпом навалитись? Чи може увесь цей напад був просто істерикою, після п'янки 23.2 і після того як над ними місяцями літали Хавки і про кожен крок розповідали світові?
Нічого дивного немає. Всі війни такі, всі без виключення. Просто люди думають що війна це проста річ, але це все дуууже складно. Тисячі рішень, тисячі людей. Помилки неминучі. Згадайте Сталіна. Недурний був чувак, правда? Але допустив майже повний розгром своєї армії в перші дні війни. Добре що були резерви + "баби ще нарожали". Тому такі генія як Македонський 40-тисячною армією вигравали в 300-тисячної на полі бою. А диванні експерти типу нас постфактум знаходять помилки полководців.
Все-таки, роль Заходу, мабуть, дуже важлива. Здогадно Путлєр мав напасти 22 (див. Жириновського), а 23 вже "празнавать". Мабуть, авіаудари мали знищити все на наших аеродромах. Можливо, Путлєр вже розумів 22-23-24, що всі приготування розкриті, але йому кров залила очі, й не зміг здати назад?
Тобто -- його перетворили на тупого бика і колють, аби матадор не втомився.
Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті? Чи достатнім є технологічний розрив і перевага, аби Московія не могла завдати непоправної шкоди...?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
На Полтавщині знищено понад 200 одиниць російської техніки Сьогоднішня доба розпочалася зі знищення колони техніки окупантів. Близько півночі було помічено пересування військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. Місцеві мешканці повідомили до штабу територіальної оборони про близько 200 одиниць техніки, більшість з якої – танки. Завдяки спільним діям територіальної оборони Полтавщини, військової авіації та взаємодіючих підрозділів артилерії колону було знищено.