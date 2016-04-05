Додано: Нед 27 лют, 2022 13:00

Дивлюсь виступ канцлера на спеціальному зібранні німецького Бундестагу.

Розйобує Путіна в хвіст і гриву.

Депутута підтримали оплесками рішення про надання зброї України.

Здається навіть до німців стало доходити.

Послу України в Німеччині аплодували стоячи.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )