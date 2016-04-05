RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 120121122123124>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:47

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В домовом чате (дом на Олимпийской) час назад написали, что ДРГ на Олимпийской и Танкопия. И выкладывали видео бойцов с жёлтыми повязками.

Знаю это видео. Но повязки разобрать невозможно, слишком мелко

А вот на харьк дивизий явно с белыми.

В домовом чате одно видео, действительно, мелкое, там вообще ничего не поймешь, а на втором видно довольно крупно и там явно жёлтые повязки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21520
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:53

Re: Напад росії на Україну

  Bobua написав:Все-таки, роль Заходу, мабуть, дуже важлива.
Здогадно Путлєр мав напасти 22 (див. Жириновського), а 23 вже "празнавать". :(


ця жириновська мразота давно знала плани агресії!!!
і не раз проговорювалась


https://www.unian.net/world/sharahnut-k ... 56189.html

4 часв утра, 22 февраля

https://telegraf.com.ua/obshhestvo/2022 ... ainu-video


Спеціальні війська (по аналогії із Ізраілем) мають "деактивувати" міжнародних терористів тихо без шума і пилі

бо ми є Україна і нікому не віддамо наші рідні землі.
Це наша Батьківщина
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12695
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:57

Їхав козак на війноньку©

Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:00

Re: Напад росії на Україну

Дивлюсь виступ канцлера на спеціальному зібранні німецького Бундестагу.
Розйобує Путіна в хвіст і гриву.
Депутута підтримали оплесками рішення про надання зброї України.
Здається навіть до німців стало доходити.
Послу України в Німеччині аплодували стоячи.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:02

  Успіх написав:Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))


Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:03

Re: Напад росії на Україну

В Мелитопольском районе опять почти сутки без электричества, пол часа как дали, воды нет, сеть, интернет мобильный еле-еле запустились после появления электричества
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 498
З нами з: 05.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:19

  Хомякоид написав: Здається навіть до німців стало доходити.

але від СВІФТу не захотіли відключати
Hennady
 
Повідомлень: 132
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

  wild2006 написав:В Мелитопольском районе опять почти сутки без электричества, пол часа как дали, воды нет, сеть, интернет мобильный еле-еле запустились после появления электричества

Cуки російські.
Голодні, холодні, в лаптях - але лізуть воювати!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22699
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20

  Hennady написав:
  Хомякоид написав: Здається навіть до німців стало доходити.

але від СВІФТу не захотіли відключати

Вже.
В пнд відключать декілька російських банків
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22699
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:24

  Frant написав:
  Hennady написав:
  Хомякоид написав: Здається навіть до німців стало доходити.

але від СВІФТу не захотіли відключати

Вже.
В пнд відключать декілька російських банків

Несколько банков это ни о чём.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21520
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 120121122123124>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1608)
27.02.2022 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.