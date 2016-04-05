В домовом чате одно видео, действительно, мелкое, там вообще ничего не поймешь, а на втором видно довольно крупно и там явно жёлтые повязки.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:47
В домовом чате одно видео, действительно, мелкое, там вообще ничего не поймешь, а на втором видно довольно крупно и там явно жёлтые повязки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лют, 2022 12:53
Re: Напад росії на Україну
ця жириновська мразота давно знала плани агресії!!!
і не раз проговорювалась
4 часв утра, 22 февраля
Спеціальні війська (по аналогії із Ізраілем) мають "деактивувати" міжнародних терористів тихо без шума і пилі
бо ми є Україна і нікому не віддамо наші рідні землі.
Це наша Батьківщина
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:57
Їхав козак на війноньку©
Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:00
Re: Напад росії на Україну
Дивлюсь виступ канцлера на спеціальному зібранні німецького Бундестагу.
Розйобує Путіна в хвіст і гриву.
Депутута підтримали оплесками рішення про надання зброї України.
Здається навіть до німців стало доходити.
Послу України в Німеччині аплодували стоячи.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:02
Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:03
Re: Напад росії на Україну
В Мелитопольском районе опять почти сутки без электричества, пол часа как дали, воды нет, сеть, интернет мобильный еле-еле запустились после появления электричества
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:19
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20
Cуки російські.
Голодні, холодні, в лаптях - але лізуть воювати!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:20
Вже.
В пнд відключать декілька російських банків
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 лют, 2022 13:24
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