Додано: Нед 27 лют, 2022 13:31

Непокоять чутки про можливе вторгнення бульбофюрера з півночі.

Да і говорив вчора з одним білорусом, каже дійсно зібрали білоруську армію на кордоні з Україною.

Хто з північних міст, готові зустріти бульбашів та зупинити ?

Тероборна в Житомирі, Луцьку, Рівно зформована ?

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )