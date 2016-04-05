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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 121122123124>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:26

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))


Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.

Так, як з Московією, не треба, бо програли.
Надо так, как в прошлую войну (по результатам, но не жертвам).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:31

Re: Напад росії на Україну

Непокоять чутки про можливе вторгнення бульбофюрера з півночі.
Да і говорив вчора з одним білорусом, каже дійсно зібрали білоруську армію на кордоні з Україною.
Хто з північних міст, готові зустріти бульбашів та зупинити ?
Тероборна в Житомирі, Луцьку, Рівно зформована ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:33

Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев.

Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии

https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:34

Re: Напад росії на Україну

а що там Молдавія?
не думають під шумок освободити ПМР?
чи там проватна влада?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:35

  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))


Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.

Так, як з Московією, не треба, бо програли.
Надо так, как в прошлую войну (по результатам, но не жертвам).


Сагайдачний брав в облогу москву :)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:44

  Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?

Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:45

Re: Напад росії на Україну

ЛАД написав:
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев.

Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии

https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).


Не грузитсяЗображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:52

  GALeon написав:
ЛАД написав:.............
https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).


Не грузится
.........

Возможно, разные операторы. У меня грузится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:53

  Хомякоид написав:...........
Сагайдачний брав в облогу москву :)

Возможно. Но я о конечном результате.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лют, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:57

  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:
  ЛАД написав:...........
Сагайдачний брав в облогу москву :)

Возможно. Но я о конечном результате.

Я не думаю, що тре повторяти помилки.
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flyman
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  #<1 ... 121122123124>
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