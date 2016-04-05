Напад росії на Україну
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:26
Хомякоид написав: Успіх написав:
Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))
Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.
Так, як з Московією, не треба, бо програли.
Надо так, как в прошлую войну (по результатам, но не жертвам).
ЛАД
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:31
Непокоять чутки про можливе вторгнення бульбофюрера з півночі.
Да і говорив вчора з одним білорусом, каже дійсно зібрали білоруську армію на кордоні з Україною. Хто з північних міст, готові зустріти бульбашів та зупинити ? Тероборна в Житомирі, Луцьку, Рівно зформована ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:33
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов Об этом сообщает Bild. Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев. Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).
ЛАД
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:34
а що там Молдавія?
не думають під шумок освободити ПМР? чи там проватна влада?
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flyman
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:35
ЛАД написав: Хомякоид написав: Успіх написав:
Вже маю папірець на отримання одягу і т.п.
Так по-трохи і до Джавелінів/Стінгерів доберусь!)))
Хєрячь їх там Долярчик як наші предки воювали з Московією.
Більше наб"еш швидше вступимо в Євросоюз, і ціна на твій смарт вже буде європейська, з багатьма нулями.
Так, як з Московією, не треба, бо програли.
Надо так, как в прошлую войну (по результатам, но не жертвам).
Сагайдачний брав в облогу москву
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:44
Bobua написав:
Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?
Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
andrijk777
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:45
ЛАД написав:
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов Об этом сообщает Bild. Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев. Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).
Не грузится
GALeon
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:52
GALeon написав:
Не грузится
.........
Возможно, разные операторы. У меня грузится.
ЛАД
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:53
Хомякоид написав:
...........
Сагайдачний брав в облогу москву
Возможно. Но я о конечном результате.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Нед 27 лют, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:57
ЛАД написав: Хомякоид написав: ЛАД написав:
...........
Сагайдачний брав в облогу москву
Возможно. Но я о конечном результате.
Я не думаю, що тре повторяти помилки.
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flyman
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