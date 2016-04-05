Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?
Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв. Європу я думаю також. Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас. Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке. С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего для украинской армии.
Об этом говорится в его заявлении перед внеочередным заседанием Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Я предлагаю министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они имеют целью финансировать поставки летальных материалов героической украинской армии, которая ожесточенно борется против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, например топливо", - заявил Боррель.
Предложение главы европейской дипломатии стало ответом на прямой запрос министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в пятницу во время его обращения к министрам иностранных дел ЕС.