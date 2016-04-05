RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:59

  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?

Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.

"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас.
Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке.
С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:02

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:...........
Сагайдачний брав в облогу москву :)

Возможно. Но я о конечном результате.

Я не думаю, що тре повторяти помилки.

Согласен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:05

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
ЛАД написав:.............
https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).


Не грузится
.........

Возможно, разные операторы. У меня грузится.



Кібер-війська України додали в свої лави тисячі (сотні-тисяч) бажаючих
Агресор вже побачив наш нестримний наступ, наприклад
https://www.interfax.ru/russia/824799
:D :D

хто хоче доєднатись - це насправді дуже просто, потрібно лише відкрити сторінку і тримати її відкритою:

https://stop-russian-desinformation.near.page/

Допоможемо здолати агресора!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12695
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:07

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего для украинской армии.

Об этом говорится в его заявлении перед внеочередным заседанием Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я предлагаю министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они имеют целью финансировать поставки летальных материалов героической украинской армии, которая ожесточенно борется против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, например топливо", - заявил Боррель.

Предложение главы европейской дипломатии стало ответом на прямой запрос министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в пятницу во время его обращения к министрам иностранных дел ЕС.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/27/7134823/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21521
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild2006, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1608)
27.02.2022 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.