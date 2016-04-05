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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 122123124125126127>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:59

  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?

Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.

"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас.
Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке.
С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:02

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:...........
Сагайдачний брав в облогу москву :)

Возможно. Но я о конечном результате.

Я не думаю, що тре повторяти помилки.

Согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:05

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
ЛАД написав:.............
https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).


Не грузится
.........

Возможно, разные операторы. У меня грузится.



Кібер-війська України додали в свої лави тисячі (сотні-тисяч) бажаючих
Агресор вже побачив наш нестримний наступ, наприклад
https://www.interfax.ru/russia/824799
:D :D

хто хоче доєднатись - це насправді дуже просто, потрібно лише відкрити сторінку і тримати її відкритою:

https://stop-russian-desinformation.near.page/

Допоможемо здолати агресора!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:07

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего для украинской армии.

Об этом говорится в его заявлении перед внеочередным заседанием Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я предлагаю министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они имеют целью финансировать поставки летальных материалов героической украинской армии, которая ожесточенно борется против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, например топливо", - заявил Боррель.

Предложение главы европейской дипломатии стало ответом на прямой запрос министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в пятницу во время его обращения к министрам иностранных дел ЕС.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/27/7134823/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:10

  Frant написав:Вже.
В пнд відключать декілька російських банків

"На пол шишечки" выходит. В идеале их вообще от интернета отрезать надо.

Куча новостей и каких-то переговорах между Украиной и РФ, кто имеет достоверную информацию? Судя по тому что армия РФ уже В Энергодаре, Мелитополь таки просрали?

Про подвоз еды что-нибудь слышно? Все магазины закрыты, банкоматы не работают, где брать еду?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:16

перший меседж путєнга, як на мене якийсь дивний

Путин проинформировал премьера Израиля о ходе спецоперации РФ в Донбассе
https://www.interfax.ru/world/824944
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:18

Re: Напад росії на Україну

"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение
В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:20

  Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение
В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии

Білоруси з 24.02.2022 повним ходом воюють проти України.

"Російська ДРГ намагалася влаштувати теракт у житловому комплексі River Stone, загрозі запобігли. Про це у своєму telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про те, що невідомий бородатий чоловік залишив у ЖК рюкзак, повідомив пильний киянин. На місце приїхали співробітники Нацполіції та ГУР Міноборони та переконалися, що у рюкзаку знаходиться вибухівка."

https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... l-stolitsy
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:26

  Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение
В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии

якщо білоруси підтримують референдум, то вийде що заляпається весь народ, а не один тільки їхній фюрер
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:27

Смешно, но факт:
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.

https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy- ... 20338.html

Село Чернобаевка, Херсонская область, ночь на 27-е февраля, удар с Байрактара по российской колонне:

https://www.youtube.com/watch?v=bxONKIX-prw

По Энергодару - он не взят
2 ч. назад
В Энергодаре ночь прошла относительно спокойно. В городе ликвидировали метки для наведения авиаударов и высадки диверсантов. Колонна военной техники врагов стояла ночью возле Велико

https://www.inform.zp.ua/2022/02/27/144 ... uyu-ataku/
Оффстраница мера Энергодара
1 час назад

https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/
меньше минуты назад

https://www.inform.zp.ua/2022/02/27/144 ... uyu-ataku/


Справочно для всех. Официальные последние новости всех областей Украины в одном месте: открываете https://suspilne.media/regions/kherson-region/ (в этой ссылке открыта Херсонская область), справа перечень всех областей Украины, кликаете на желаемую, читаете.

У нас сейчас Инет очень паршивый, до 0,5 Мбит/сек, еще вчера был 50 Мбит/сек.
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