Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?
Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв. Європу я думаю також. Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас. Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке. С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего для украинской армии.
Об этом говорится в его заявлении перед внеочередным заседанием Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Я предлагаю министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они имеют целью финансировать поставки летальных материалов героической украинской армии, которая ожесточенно борется против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, например топливо", - заявил Боррель.
Предложение главы европейской дипломатии стало ответом на прямой запрос министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в пятницу во время его обращения к министрам иностранных дел ЕС.
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"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии
Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии
Білоруси з 24.02.2022 повним ходом воюють проти України.
"Російська ДРГ намагалася влаштувати теракт у житловому комплексі River Stone, загрозі запобігли. Про це у своєму telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Про те, що невідомий бородатий чоловік залишив у ЖК рюкзак, повідомив пильний киянин. На місце приїхали співробітники Нацполіції та ГУР Міноборони та переконалися, що у рюкзаку знаходиться вибухівка."
Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии
якщо білоруси підтримують референдум, то вийде що заляпається весь народ, а не один тільки їхній фюрер
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
Справочно для всех. Официальные последние новости всех областей Украины в одном месте: открываете https://suspilne.media/regions/kherson-region/ (в этой ссылке открыта Херсонская область), справа перечень всех областей Украины, кликаете на желаемую, читаете.
У нас сейчас Инет очень паршивый, до 0,5 Мбит/сек, еще вчера был 50 Мбит/сек.