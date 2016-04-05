Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов. Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов Об этом сообщает Bild. Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев. Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии
Для жителей окупированых територий. Как наделать гвоздей и разбрсать на дороге.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине? 1.000 / 151 чел. (15.42%) 15% 10.000 / 173 чел. (17.67%) 17% 100.000 / 272 чел. (27.78%) 27% 1.000.000 / 101 чел. (10.32%) 10% 10.000.000 / 282 чел. (28.80%) 28% Всего голосов: 979
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов. Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов Об этом сообщает Bild. Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев. Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии
Конечно пиздец. Это арта так работает ? Молодцы ребятки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )