RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 123124125126127>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:35

  ЛАД написав:
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев.
Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии

https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).

Так, ще вчора помітив, коли перевіряв дії Anonymous. tass.ru відкрився без VPN.
Витівки Тріолана? Відкриваються всі російські сайти :evil:
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 27 лют, 2022 14:41, всього редагувалось 2 разів.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18619
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:38

Для жителей окупированых територий.
Как наделать гвоздей и разбрсать на дороге.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:43

По Кадырову фейк. На самом деле он поддерживает Путина и готов воевать. Оффсайт Чечни - https://chechnyatoday.com/news/353352
yanyura
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:48

300-200

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 20.11.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:49

Интересные результаты голосования на Росбалте:
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине?
1.000 / 151 чел. (15.42%)
15%
10.000 / 173 чел. (17.67%)
17%
100.000 / 272 чел. (27.78%)
27%
1.000.000 / 101 чел. (10.32%)
10%
10.000.000 / 282 чел. (28.80%)
28%
Всего голосов: 979

https://www.rosbalt.ru/business/2022/02/27/1946167.html
Понятно, что это не совсем показательно, тем не менее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лют, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:51

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Германия с 17:00 мск закроет своё воздушное пространство для российских самолётов.
Германия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что запрет будет действовать не менее трёх месяцев.
Ранее стало известно, что Дания закроет своё воздушное пространство для российских самолётов, об аналогичном решении объявили в Исландии и Бельгии

https://russian.rt.com/world/news/968695-germaniya-vozdushnoe-prostranstvo-rossiya
(Почему-то этот сайт стал грузиться без впн).

Так, ще вчора помітив, коли перевіряв дії Anonymous. tass.ru відкрився без VPN.
Витівки Тріолана? Відкриваються всі російські сайти :evil:

Не все.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:53

Буча смотреть всем

https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:55

Re: Напад росії на Україну

Тримайтесь, кияни, тримайтесь, не дайте замкнути кільце!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12860
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:07

  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150


Конечно пиздец.
Это арта так работает ?
Молодцы ребятки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:09

Тож - продовжуємо марафон служби рядового солдата))

=====
Вже пообідали, але ще в цивільному...
Далі буде ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 123124125126127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1612)
27.02.2022 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.