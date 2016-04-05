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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:10

Re: Напад росії на Україну

У Харкові знов стрілянина важкою зброєю
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:11

Re: Напад росії на Україну

всё таки в Гомеле идут переговоры - Украину представляет зам. министра иностранных дел (информация была по укр. ТВ)
https://zn.ua/POLITICS/v-homele-vse-zhe-projdut-perehovory-ukrainy-i-rossii.html
хотя Зеленский запросил для переговоров Женеву
Востаннє редагувалось Hennady в Нед 27 лют, 2022 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:12

  Starikan написав:У Харкові знов стрілянина важкою зброєю

Есть ощущение, что этой ночью генеральная заруба будет не в Киеве, а в Харькове
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:18

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150


Конечно пиздец.
Это арта так работает ?
Молодцы ребятки.

Арта бы все дома раскрошила, я не знаю авиация наверное или беспилотники
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:20

Или пугает перед переговорами, или готовит Яо
https://t.me/u_now/20091
Зверь загнан в угол
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:30

https://t.me/operativnoZSU/9284
❗️Це - звернення легенди збройних сил Білорусі, підполковника ВДВ запасу Сахащика Валерія Степановича до білоруських військових.

Він - засновник руху «Чорний орел», широко відомий в спецназівських колах командир 38-мої гвардійської мобільної бригади, записав вперше у своєму житті відеозвернення.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:32

  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:34

  flyman написав:
  Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение
В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии

якщо білоруси підтримують референдум, то вийде що заляпається весь народ, а не один тільки їхній фюрер

Хіба там рахуватимуть реал.голоси???
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:40

  Hennady написав:всё таки в Гомеле идут переговоры - Украину представляет зам. министра иностранных дел (информация была по укр. ТВ)
https://zn.ua/POLITICS/v-homele-vse-zhe-projdut-perehovory-ukrainy-i-rossii.html
хотя Зеленский запросил для переговоров Женеву


В Гомеле будут вести переговоры что-бы бульбофюрер не вступил всеми силами.
Женева для путлера.
Держимся, оружие идет и много.
Новые Долярчики уже формируються для помощи.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:42

  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?


Расхерячили всю улицу в Буче с кацапскими танками.
Колона машин 30 все в хлам.
Держись Долярчик.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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