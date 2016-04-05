Hennady написав:"декілька російських банків" - это вообще ни о чем - любое предприятие имеет счета в нескольких банках и если нужно будет, откроет еще - вот и всё отключение В Беларуси вот будет референдум - скорее всего Беларусь тоже вступит в войну на стороне россии
якщо білоруси підтримують референдум, то вийде що заляпається весь народ, а не один тільки їхній фюрер
Хіба там рахуватимуть реал.голоси???
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
В Гомеле будут вести переговоры что-бы бульбофюрер не вступил всеми силами. Женева для путлера. Держимся, оружие идет и много. Новые Долярчики уже формируються для помощи.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео. Киньте, будь ласка, фото/скріншоти Чи опишіть - що там?
Расхерячили всю улицу в Буче с кацапскими танками. Колона машин 30 все в хлам. Держись Долярчик.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )