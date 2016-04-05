ЛАД написав:Интересные результаты голосования на Росбалте:
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине? 1.000 / 151 чел. (15.42%) 15% 10.000 / 173 чел. (17.67%) 17% 100.000 / 272 чел. (27.78%) 27% 1.000.000 / 101 чел. (10.32%) 10% 10.000.000 / 282 чел. (28.80%) 28% Всего голосов: 979
ЛАД написав:Интересные результаты голосования на Росбалте:
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине? 1.000 / 151 чел. (15.42%) 15% 10.000 / 173 чел. (17.67%) 17% 100.000 / 272 чел. (27.78%) 27% 1.000.000 / 101 чел. (10.32%) 10% 10.000.000 / 282 чел. (28.80%) 28% Всего голосов: 979
Ось оцінка московитських експертів русо-фашистського бліцкріга "Второе объяснение — военная обстановка развивается крайне неблагоприятно для Кремля несмотря на вроде бы захваченную инициативу и продвижение куда-то вперед. Осмысленность действий утрачивается, темпы продвижения низкие, потери, как можно судить, колоссальные. Еще пару дней, максимум три — и происходящее кардинально изменится на обратное. Ввод дополнительных сил проблему не решает, уже понятно, что вся «спецоперация» спланирована из рук вон плохо на совершенно ложных предпосылках. Не получается обеспечить даже медийное прикрытие — обещанное расширение ДНР-ЛНР до границ областей стоит на месте, а продвижение к границам крайне медленное и тоже сопровождается тяжелыми и кровопролитными боями. За два-три дня возможно взять Мариуполь (что не факт), но выполнить задачу по выходу к границам — нет. После чего начнутся качели"