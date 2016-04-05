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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:44

  ЛАД написав:Интересные результаты голосования на Росбалте:
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине?
1.000 / 151 чел. (15.42%)
15%
10.000 / 173 чел. (17.67%)
17%
100.000 / 272 чел. (27.78%)
27%
1.000.000 / 101 чел. (10.32%)
10%
10.000.000 / 282 чел. (28.80%)
28%
Всего голосов: 979

https://www.rosbalt.ru/business/2022/02/27/1946167.html
Понятно, что это не совсем показательно, тем не менее.


Це вони про чиї трупи питали...?
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:50

Re: Напад росії на Україну

Буча, вул. Вокзальна
https://t.me/dsszzi_official/1140
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:55

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?


Расхерячили всю улицу в Буче с кацапскими танками.
Колона машин 30 все в хлам.
Держись Долярчик.

Клас!👍
Супер!

А загалом, як по різним напрямках фронту?
Чорнобиль - ?
Чернігів - ?
Суми - ?
Харків - ?
Запоріжжя - ?
Мелітополь - ?
Миколаїв - ?
Херсон - ?
Одеса - ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:55

  Bobua написав:
  ЛАД написав:Интересные результаты голосования на Росбалте:
Сколько должно быть трупов, чтобы остановились бои на Украине?
1.000 / 151 чел. (15.42%)
15%
10.000 / 173 чел. (17.67%)
17%
100.000 / 272 чел. (27.78%)
27%
1.000.000 / 101 чел. (10.32%)
10%
10.000.000 / 282 чел. (28.80%)
28%
Всего голосов: 979

https://www.rosbalt.ru/business/2022/02/27/1946167.html
Понятно, что это не совсем показательно, тем не менее.


Це вони про чиї трупи питали...?

Естественно, про свои, расейские.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:56

Ось оцінка московитських експертів русо-фашистського бліцкріга
"Второе объяснение — военная обстановка развивается крайне неблагоприятно для Кремля несмотря на вроде бы захваченную инициативу и продвижение куда-то вперед. Осмысленность действий утрачивается, темпы продвижения низкие, потери, как можно судить, колоссальные. Еще пару дней, максимум три — и происходящее кардинально изменится на обратное. Ввод дополнительных сил проблему не решает, уже понятно, что вся «спецоперация» спланирована из рук вон плохо на совершенно ложных предпосылках. Не получается обеспечить даже медийное прикрытие — обещанное расширение ДНР-ЛНР до границ областей стоит на месте, а продвижение к границам крайне медленное и тоже сопровождается тяжелыми и кровопролитными боями. За два-три дня возможно взять Мариуполь (что не факт), но выполнить задачу по выходу к границам — нет. После чего начнутся качели"

https://el-murid.livejournal.com/5063137.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:57

flyman А где трупы?
DmitryV
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 15:57

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Долярчик, вчи Устав, а не різну .. пости.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:00

  flyman написав:Буча, вул. Вокзальна
https://t.me/dsszzi_official/1140

Техніка вся совкова, 1980-1990-х.
Бортова броня БМП пробита навіть осколками.
Жодних габіонів, жодних протикумулятивних граток.
Без камуфляжу.

Гавно!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 27 лют, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:01

  DmitryV написав:flyman А где трупы?

Можливо, вже прибрали.
Техніка розірвана на шматки, бортова броня має багато дірок.
Думаю, фарша там було багато.
Мені не зовсім ясно, як саме їх покришили. Високоточним???
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:02

Re: Напад росії на Україну

Медведук вилетів за межі держави, очевидно, що це була умова початку перемовин.
Я тут попереджав зелебобіків, що за кума буде помств, иинулорічне весняне загострення, частково, теж було за це.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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