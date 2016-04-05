lapay написав:Медведук вилетів за межі держави, очевидно, що це була умова початку перемовин. Я тут попереджав зелебобіків, що за кума буде помств, иинулорічне весняне загострення, частково, теж було за це.
Так, вельми схоже. У Хуйла весняне загострення. Погрожує атомною бомбою.
Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???
В Грузії зараз проросійський премьер, який не хоче вводити санкції. Обрали демократичним шляхом. Якщо ми не даємо Медведчуку чи Бойку бути в політиці, насильно,через сакнції поза рішення суду, то, по лозиці Путіна, насилля може бути і проти нас. Не Медведук причина війни, але він можливий тригер процесу підготовки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Медведук вилетів за межі держави, очевидно, що це була умова початку перемовин. Я тут попереджав зелебобіків, що за кума буде помств, иинулорічне весняне загострення, частково, теж було за це.
Так, вельми схоже. У Хуйла весняне загострення. Погрожує атомною бомбою.
Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???
Вже видно що московія війну програла, здаються в полон масово, полонені кажуть що звичайні солдати відмовляються йти в бій і т.д. Чечени розхерячені в хлам. Зі сторони України вибрано правильну тактику, тримати великі міста с достатнім насиченням ПТО та ППО засобів. Путлер викинув останій козир, погрозу ЯО. Думаю все ж таки не дарма бацька подзвонив для переговорів, зрозуміли що все, далі тільки мир.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
якщо йому наплювати на бізнес найближчих олігархів-собутільників, якась сошка мертвечукова його мала б цікавити в останню чергу..
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?
Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв. Європу я думаю також. Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас. Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке. С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць. Україна - 100% гарантоване знищення Європа - 100% гарантоване знищення Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет. Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна? Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
andrijk777 написав:Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв. Європу я думаю також. Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.
"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас. Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке. С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць. Україна - 100% гарантоване знищення Європа - 100% гарантоване знищення Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет. Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна? Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
капітуляція? я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ
може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.