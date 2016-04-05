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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 126127128129130131>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:03

  lapay написав:Медведук вилетів за межі держави, очевидно, що це була умова початку перемовин.
Я тут попереджав зелебобіків, що за кума буде помств, иинулорічне весняне загострення, частково, теж було за це.

Так, вельми схоже.
У Хуйла весняне загострення.
Погрожує атомною бомбою.

Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:14

Re: Напад росії на Україну

  Frant написав:Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???

В Грузії зараз проросійський премьер, який не хоче вводити санкції. Обрали демократичним шляхом. Якщо ми не даємо Медведчуку чи Бойку бути в політиці, насильно,через сакнції поза рішення суду, то, по лозиці Путіна, насилля може бути і проти нас.
Не Медведук причина війни, але він можливий тригер процесу підготовки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:17

  Frant написав:
  lapay написав:Медведук вилетів за межі держави, очевидно, що це була умова початку перемовин.
Я тут попереджав зелебобіків, що за кума буде помств, иинулорічне весняне загострення, частково, теж було за це.

Так, вельми схоже.
У Хуйла весняне загострення.
Погрожує атомною бомбою.

Можливо, якби Медведчука випустили би раніше, то безумний московитський цар не почав би війну???


Вже видно що московія війну програла, здаються в полон масово, полонені кажуть що звичайні солдати відмовляються йти в бій і т.д. Чечени розхерячені в хлам.
Зі сторони України вибрано правильну тактику, тримати великі міста с достатнім насиченням ПТО та ППО засобів.
Путлер викинув останій козир, погрозу ЯО.
Думаю все ж таки не дарма бацька подзвонив для переговорів, зрозуміли що все, далі тільки мир.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:18

я вас прошу, всрався той мертвечук путіну

якщо йому наплювати на бізнес найближчих олігархів-собутільників, якась сошка мертвечукова його мала б цікавити в останню чергу..
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:20

  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

Здесь более полное видео, не 2:23, а 3:46 - https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:21

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Bobua написав:Єдине нині питання -- чи здатен цивілізований світ збити ядерні ракети ще на старті?

Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.

"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас.
Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке.
С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.

Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:33

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Ні не здатний. Україну можна стерти з карти за 10-15 хв.
Європу я думаю також.
Америка можливо має засоби знищення ракет. Але думаю 100% усіх ракет знищити неможливо.

"засоби знищення ракет" есть у всех. И даже у нас.
Но, с одной стороны, нет гарантии уничтожения, особенно, при массированной атаке.
С другой стороны, если при этом произойдёт взрыв заряда, то легче будет, но ненамного.

Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.

капітуляція?
я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ

може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:36

https://youtu.be/NAJvArn2x08?t=1702
Тернопіль взятий, йдуть на Львів.
Боже, вони всі хворі. Що вони будуть говорити коли правда вспливе?
І це не захолусьне відео, там 3,5 мільйонів переглядів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:36

  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:38

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек


Чим наші херячили орків?
Може хто сказати?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 27 лют, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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