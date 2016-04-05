В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео. Киньте, будь ласка, фото/скріншоти Чи опишіть - що там?
Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек
Думаю все таки тут Байрактары. Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы. Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ? У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ? Может им всем нужно выйти на улицу ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
andrijk777 написав:Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна? Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
капітуляція? я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ
може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж
Так, але впевнений що саме цим путін буде погрожувати Зе. Тому я категорично проти будь-яких переговорів на цьому етапі війни.
16:13, 27 февраля 2022 Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу. ... Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".
Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).
Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.
В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.
Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Этот де бил собирается начать 3-ю мировую войну? Или он смертельно болен и готов забрать с собой весь мир? В таком случае возможен новый Клаус фон Штауффенберг, т.к. российские олигархи умирать вряд ли захотят.
В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео. Киньте, будь ласка, фото/скріншоти Чи опишіть - що там
Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек
Думаю все таки тут Байрактары. Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы. Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ? У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ? Может им всем нужно выйти на улицу ?
Байрактари працюють точково, у них невеликі боєприпаси. А там декілька гарних цегляних будинків розвалено до фундаменту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
andrijk777 написав:Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна? Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
капітуляція? я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ
може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж
Так, але впевнений що саме цим путін буде погрожувати Зе. Тому я категорично проти будь-яких переговорів на цьому етапі війни.
Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.
Хомякоид написав: Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ? У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ? Может им всем нужно выйти на улицу ?
У меня там пара хороших знакомых - бывший аспирант-москвич (он еще и гражданин Франции) и второй, можно сказать, приятель, работали вместе в одном отделе. Довольно часто переписывались. Никто из них не отреагировал и не спросил, как у меня дела в такой обстановке. С дв.сестрой связи разорваны еще в 2014 ("бендеровцы", "крымнаш" и др). Кому я могу звонить?
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 27 лют, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео. Киньте, будь ласка, фото/скріншоти Чи опишіть - що там
Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек
Думаю все таки тут Байрактары. Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы. Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ? У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ? Может им всем нужно выйти на улицу ?
Байрактари працюють точково, у них невеликі боєприпаси. А там декілька гарних цегляних будинків розвалено до фундаменту.
як варіант яким "градом", там проутюжили все і дорогу і що навколо неї
У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ? Может им всем нужно выйти на улицу ?[/quote] Есть родственники в Керчи и знакомая в Москве, там бесполезно, они считают это правильно.