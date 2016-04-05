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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 127128129130131>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:40

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек

я не можу тільки зрозуміти то між мостом і ж.д. переїздом чи від переїзду до Варшавки, чи за Варшавкою
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:42

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там?

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек


Думаю все таки тут Байрактары.
Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы.
Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ?
У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ?
Может им всем нужно выйти на улицу ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:45

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.

капітуляція?
я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ

може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж

Так, але впевнений що саме цим путін буде погрожувати Зе.
Тому я категорично проти будь-яких переговорів на цьому етапі війни.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:48

16:13, 27 февраля 2022
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.
...
Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

https://www.interfax.ru/russia/824956

Этот де бил собирается начать 3-ю мировую войну? Или он смертельно болен и готов забрать с собой весь мир? В таком случае возможен новый Клаус фон Штауффенберг, т.к. российские олигархи умирать вряд ли захотят.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:49

  Хомякоид написав:[quote
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек

Думаю все таки тут Байрактары.
Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы.
Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ?
У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ?
Может им всем нужно выйти на улицу ?


Байрактари працюють точково, у них невеликі боєприпаси.
А там декілька гарних цегляних будинків розвалено до фундаменту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:51

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.

капітуляція?
я думаю неходячі встануть щоб не було ні Путіна ні РФ

може таки як Сталіна, таки там отруять свої ж

Так, але впевнений що саме цим путін буде погрожувати Зе.
Тому я категорично проти будь-яких переговорів на цьому етапі війни.

Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:54

  Хомякоид написав: Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ?
У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ?
Может им всем нужно выйти на улицу ?

У меня там пара хороших знакомых - бывший аспирант-москвич (он еще и гражданин Франции) и второй, можно сказать, приятель, работали вместе в одном отделе. Довольно часто переписывались. Никто из них не отреагировал и не спросил, как у меня дела в такой обстановке.
С дв.сестрой связи разорваны еще в 2014 ("бендеровцы", "крымнаш" и др).
Кому я могу звонить?
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 27 лют, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:54

  Frant написав:
  Хомякоид написав:[quote
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150

В мене тут в частині інтернет тугий - не вантажиться відео.
Киньте, будь ласка, фото/скріншоти
Чи опишіть - що там

Это неописуемо. 100 единиц техники разбросано по всей улице а улица вокзальная в Буче узкая, там и 2 машины то с трудом разъезжались. Жертв не менее 500 человек

Думаю все таки тут Байрактары.
Точно между домама вся техника спалена, и так до конца улицы.
Вообще на расии понимают что они на пороге ядерной войны ?
У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ?
Может им всем нужно выйти на улицу ?


Байрактари працюють точково, у них невеликі боєприпаси.
А там декілька гарних цегляних будинків розвалено до фундаменту.

як варіант яким "градом", там проутюжили все і дорогу і що навколо неї
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2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:56

У кого то есть родственники там, позвоните спросите, что они думают ?
Может им всем нужно выйти на улицу ?[/quote]
Есть родственники в Керчи и знакомая в Москве, там бесполезно, они считают это правильно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:59

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Kievskiy_dvizh_novosti/2150



Это арта так работает ?
Молодцы ребятки.

Арта бы все дома раскрошила, я не знаю авиация наверное или беспилотники


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