Додано: Нед 27 лют, 2022 17:12

В моем городке тысячи немцев вышли на демонстрацию против войны в Украине.

Тут явно сдвиг в сознании немцев призошел.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )