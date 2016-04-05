Мені родичка подзвонила, питає - Що у вас? Я кажу - Війна. -Не можна так казати, це ключове слово. Фейси включають запис по ключовим словам. КНДР однако. Там на Сонці космонавти висадились, а в Раші вже Тернопіль взяли.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
flyman написав:Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.
В моем городке тысячи немцев вышли на демонстрацию против войны в Украине. Тут явно сдвиг в сознании немцев призошел.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.
Це смішно
все познается в сравнении. Вон, у будивельныка армейский вездеход в условиях раскисшего бездорожья расходует 10 литров на 100 км.
16:13, 27 февраля 2022 Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу. ... Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".
Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).
Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.
В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.
Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Этот де бил собирается начать 3-ю мировую войну? Или он смертельно болен и готов забрать с собой весь мир? В таком случае возможен новый Клаус фон Штауффенберг, т.к. российские олигархи умирать вряд ли захотят.
andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць. Україна - 100% гарантоване знищення Європа - 100% гарантоване знищення Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте а - себе налякати б - паралельно налякати інших.... А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно 1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет 2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо
Тому Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО.. Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг.. Тому пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде.. По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.