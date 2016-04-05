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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 128129130131>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 16:59

Re: Напад росії на Україну

  Starikan написав:Кому я могу звонить?

Мені родичка подзвонила, питає - Що у вас? Я кажу - Війна. -Не можна так казати, це ключове слово. :)
Фейси включають запис по ключовим словам.
КНДР однако. Там на Сонці космонавти висадились, а в Раші вже Тернопіль взяли.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 лют, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:03

  flyman написав:Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.

Це смішно :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:12

Re: Напад росії на Україну

В моем городке тысячи немцев вышли на демонстрацию против войны в Украине.
Тут явно сдвиг в сознании немцев призошел.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:14

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Путін очкує, що ВСУ можуть перейти в контрнаступ та взяти Москву (ймовірно там 0,1% військ лишилося, а БТР доїзжає за 8-10 годин від Харкова/Сум до білокам"яної), тому він вже в бункері за Уралом.

Це смішно :D :D :D
все познается в сравнении. Вон, у будивельныка армейский вездеход в условиях раскисшего бездорожья расходует 10 литров на 100 км.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:15

  yanyura написав:
16:13, 27 февраля 2022
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.
...
Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

https://www.interfax.ru/russia/824956

Этот де бил собирается начать 3-ю мировую войну? Или он смертельно болен и готов забрать с собой весь мир? В таком случае возможен новый Клаус фон Штауффенберг, т.к. российские олигархи умирать вряд ли захотят.


Власник "Альфа банк" Фрідман засудив російську агресію проти України
може хто не в курсі, один зі значних членів відомого кооперативу, багато чого в раші має, і банк, і сотовий оператор, і хз що ще, не думаю, шо зайвий раз просто так буде щось казати

апд в кооперативі проблеми з єдністю і взагалі з усім?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:24

Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"
27 лютого 2022, 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682916/
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:27

  andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте
а - себе налякати
б - паралельно налякати інших....
А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно
1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет
2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо

Тому
Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО..
Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг..
Тому
пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде..
По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:27

Re: Напад росії на Україну

Медведчук. Убежал. А я предупреждал.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:29

  yanyura написав:
Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"
27 лютого 2022, 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682916/

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:34

  flyman написав:
  yanyura написав:
Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"
27 лютого 2022, 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682916/

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?

Так на параді летів!
Ти що не дивився?
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