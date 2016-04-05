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Напад росії на Україну
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Додано: Нед 27 лют, 2022 17:35
flyman написав:
він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?
постоянно зарабатывал для страны большие деньги. То турбины электростанций в Южную Америку перебросить, то ещё чего подобное.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 17:38
Успіх написав: flyman написав:
він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?
Так на параді летів!
Ти що не дивився?
то якого хера його не вивезли геть подалі?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 17:41
flyman написав:
то якого хера його не вивезли геть подалі?
Небо було закрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 27 лют, 2022 17:42
flyman написав:
то якого хера його не вивезли геть подалі?
Він з Данії привіз військову допомогу.
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