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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:35

  flyman написав:
  yanyura написав:
Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"
27 лютого 2022, 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682916/

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?
постоянно зарабатывал для страны большие деньги. То турбины электростанций в Южную Америку перебросить, то ещё чего подобное.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:38

  Успіх написав:
  flyman написав:

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?

Так на параді летів!
Ти що не дивився?

то якого хера його не вивезли геть подалі?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:41

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:то якого хера його не вивезли геть подалі?

Небо було закрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:42

  flyman написав:то якого хера його не вивезли геть подалі?


Він з Данії привіз військову допомогу.
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