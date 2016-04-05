andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць. Україна - 100% гарантоване знищення Європа - 100% гарантоване знищення Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте а - себе налякати б - паралельно налякати інших.... А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно 1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет 2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо
Тому Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО.. Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг.. Тому пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде.. По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.
Ок, згідний. Знищити звичайно неможливо. Налякати цілком реально. Я не боюся, але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію. Нехай тоді весь світ розбирається з цим дебілом. Поки що такої загрози немає. Але є загроза погрози. гітлер буде погрожувати цим Зе - це проблема.
andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць. Україна - 100% гарантоване знищення Європа - 100% гарантоване знищення Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте а - себе налякати б - паралельно налякати інших.... А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно 1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет 2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо
Тому Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО.. Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг.. Тому пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде.. По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.
Ок, згідний. Знищити звичайно неможливо. Налякати цілком реально. Я не боюся, але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію. Нехай тоді весь світ розбирається з цим дебілом. Поки що такої загрози немає. Але є загроза погрози. гітлер буде погрожувати цим Зе - це проблема.
тут лякали ще при По #атопутіннападьот і що, допомогло? я не думаю, що капітуляція щось дасть. ти би здався чикатілові?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.