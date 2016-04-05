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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 129130131132133134>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:35

  flyman написав:
  yanyura написав:
Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"
27 лютого 2022, 16:58

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682916/

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?
постоянно зарабатывал для страны большие деньги. То турбины электростанций в Южную Америку перебросить, то ещё чего подобное.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:38

  Успіх написав:
  flyman написав:

він хоч був літаючий?
чи як музейний експонат стояв?

Так на параді летів!
Ти що не дивився?

то якого хера його не вивезли геть подалі?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:41

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:то якого хера його не вивезли геть подалі?

Небо було закрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:42

  flyman написав:то якого хера його не вивезли геть подалі?


Він з Данії привіз військову допомогу.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:01

Re: Напад росії на Україну

Хвилююсь за Бердянськ. Там зараз орки.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:04

Харківщина - є?
Балаклея - дійсно збито два російських літаки?

https://twitter.com/i/status/1497957069407850504
Востаннє редагувалось Frant в Нед 27 лют, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:08

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте
а - себе налякати
б - паралельно налякати інших....
А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно
1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет
2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо

Тому
Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО..
Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг..
Тому
пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде..
По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.

Ок, згідний.
Знищити звичайно неможливо. Налякати цілком реально.
Я не боюся, але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію. Нехай тоді весь світ розбирається з цим дебілом.
Поки що такої загрози немає. Але є загроза погрози. гітлер буде погрожувати цим Зе - це проблема.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:12

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Ви вже другий раз пробуєте
а - себе налякати
б - паралельно налякати інших....
А Ви спробуйте підійти до проблеми математично і логічно
1 Що в США , що в педерації - 600+/- балістичних ракет
2 Після старту балістичної ракети , визначити в яку з цілей вона запущена - неможливо

Тому
Після того як перша російська балістична ракета покине шахту...почнуть покидати свої шахти і балістичні ракети блоку НАТО..
Саме на цьому принципі побудована система ядерних противаг..
Тому
пуйло не буде пуляти балістичними в сторону України..воно взагалі балістичні чіпати не буде..
По тактичним - все може бути , на них америкоси відповідати не будуть..але знищити тактичними боєзарядами Україну - не вийде.

Ок, згідний.
Знищити звичайно неможливо. Налякати цілком реально.
Я не боюся, але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію. Нехай тоді весь світ розбирається з цим дебілом.
Поки що такої загрози немає. Але є загроза погрози. гітлер буде погрожувати цим Зе - це проблема.

тут лякали ще при По #атопутіннападьот
і що, допомогло?
я не думаю, що капітуляція щось дасть.
ти би здався чикатілові?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:15

Подписи российских ученых, журналистов, программистов и т.п. против войны с Украиной
Собрано более 4000 подписей
https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war-all/

И подавляющее большинство не боятся указывать место работы и должность :!: :!: :!:

А 140 млн трусливых баранов молчат, поджавши хвост.
И отправятся беспрекословно на войну куда угодно, если фюрер прикажет, сказав, что "из-за санкций Запада вы здесь живете хреново".
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:15

  andrijk777 написав:але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію.
Я щось не зрозумів..
А навіщо Ви чекали з 2014? Треба було ще тоді капітулювати....
Тому
Особисто ви можете капітулювати не очікуючи ядерного удару....
Можете навіть спробувати здриснути за кордон....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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