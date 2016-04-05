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Додано: Нед 27 лют, 2022 18:22
Харків'яни, на жаль, знають не більше ніж ви.
Зараз на ТБ немає окремого харківського каналу.
Якщо правда - скажуть офіціально.
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:36
Теперь русские не будут себя чувствовать в безопасности ни г
Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В прошлую субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа.
Задержанный проработал на яхте «Леди Анастасия» около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, которая продает оружие по всему миру. Сейчас две компании образуют холдинг «Ростех». Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка.
Теперь задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему было очень не по себе. «Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено», — говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, причинив только материальный ущерб, а не личный.
На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал им, что возьмет на себя полную ответственность. Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано. Когда приехала полиция, моряк сказал им: «Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев». В это воскресенье арестованный предстал перед судом, и судья освободил его с предъявленными обвинениями.
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:39
Мальчик, я Вам уже когда-то объяснял, не говорите о том, в чём не разбираетесь.
1. Ядерные и баллистические ракеты это совершенно разные понятия. Ядерные ракеты не обязательно баллистические и наоборот.
2. Если Вы говорите о МБР, то эффективной защиты от них нет ни у кого, в т.ч. и у США.
Но их по Украине никто применять не будет.
И о них Вам хорошо объяснил Будивельник.
3. Тактические баллистические ракеты сбиваются обычными средствами ПВО, которые есть у всех развитых стран. Конечно не со 100%-ой вероятностью.
Есть ещё и крылатые ракеты, которые в принципе тоже могут уничтожаться ПВО, хотя это сложнее, чем с баллистическими. Для этого их и придумали.
Так что - "Учиться, учиться и учиться".
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:42
Аааа... То лишилось тільки "прайті Європу і взять всю Брітанію, как такавую"?
От лише в Бучі якась буча їм заважає...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:43
Марафон: життя солдата он-лайн))
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Тут ще періодично до нас волонтери підходять - то печеня, то воду, то каву, то канапки роздають...
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:50
Сумно.
Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема (для сучасної Західної науки й техніки) у прогнозуваннв траєкторії, і "гасінні" будь-якої електроніки в ракеті -- аби вона навіть детонувати не могла...
"
балістичний
-а, -е.
Стос. до балістики.
Балістична ракета — ракета, що рухається балістичною траєкторією після припинення роботи двигуна.
Балістична камера — фотокамера на поворотному (азимутальному) штативі.
Балістична траєкторія — шлях, яким рухається тіло в повітрі за інерцією і під дією сили ваги.
Балістична експертиза — система методів фахового вивчення технічних обставин поранення, вбивства чи самогубства із вогнепальної зброї.
"
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:56
3-х хвилинний виступ
...а наприкінці каже, про зарплатню військовим - 100 000грн/міс
Тож Флай - сідай на велик і швидко крути педалі у воєнкомат!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 27 лют, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:57
Выступить против государства достаточно тяжело, даже если не согласен с его политикой. Это было всегда и везде - и в нацистской Германии таких было очень немного, и в Союзе диссидентов не расстреливали, но тоже не сладко было. В демократических странах, попроще, но тоже по-разному бывает, и РФ не совсем демократическое государство. Не у всех хватает мужества.
Тем более, видя вроде бы "бесполезность" протестов.
По разговорам с россиянами. Говорил с Питером с двумя людьми. Оба(-е) против войны. Одна с дочкой даже ходила на митинги, еле убегали от полиции. Говорили и слово "война" и я возмущался ответом росс. представителя в ООН ("Не буду будить Лаврова. Жто не война, а военная операция"). Они всё это прекрасно понимают, говорили вполне нормально, разговор не прерывали (по вайберу).
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