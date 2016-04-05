Додано: Нед 27 лют, 2022 18:36

Война между Украиной и Россией пересекает границы и вызвала серьезный инцидент на Майорке. В прошлую субботу, в 12:35, агенты гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа.Задержанный проработал на яхте «Леди Анастасия» около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном эти самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, которая продает оружие по всему миру. Сейчас две компании образуют холдинг «Ростех». Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка.Теперь задержанный указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему было очень не по себе. «Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено», — говорится в его заявлении перед судом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, причинив только материальный ущерб, а не личный.На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал им, что возьмет на себя полную ответственность. Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано. Когда приехала полиция, моряк сказал им: «Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев». В это воскресенье арестованный предстал перед судом, и судья освободил его с предъявленными обвинениями.