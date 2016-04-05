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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 131132133134>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:59

  Успіх написав:=====
Тут ще періодично до нас волонтери підходять - то печеня, то воду, то каву, то канапки роздають...


Йду сьогодні бус грузити з гумдопомогою для України.
Долярчик, думаю день - два все закінчиться і тебе відпустять.
Вже кацапня не може воювати, путін вдався до останього шантажа.
Я трохи струхнув після заяви хуйла, а зараз все ок.
Працюємо далі.
Думаю Зе не піддастся на переговорах.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:06

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:=====
Тут ще періодично до нас волонтери підходять - то печеня, то воду, то каву, то канапки роздають...


Йду сьогодні бус грузити з гумдопомогою для України.
Долярчик, думаю день - два все закінчиться і тебе відпустять.
Вже кацапня не може воювати, путін вдався до останього шантажа.
Я трохи струхнув після заяви хуйла, а зараз все ок.
Працюємо далі.
Думаю Зе не піддастся на переговорах.

Та чекай-ТЕ!
Дайте хоч зброю в руки візьму))
Хоч навчать, як її правильно тримати)) - не те щоб вже стріляти з неї)))
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09

  Bobua написав:..........
Сумно.

Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема (для сучасної Західної науки й техніки) у прогнозуваннв траєкторії, і "гасінні" будь-якої електроніки в ракеті -- аби вона навіть детонувати не могла...
.........

В принципе возможно. Но высокие скорости, большие высоты полета, активная и пассивная защита, относительно небольшое подлётное время и ещё ряд факторов.
Когда-то США подняли большой шум (при Рейгане, если правильно помню) - программа "Звёздных войн".
Но оказалось слишком дорого и недостаточно эффективно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:10

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.

Мальчик, я Вам уже когда-то объяснял, не говорите о том, в чём не разбираетесь.
1. Ядерные и баллистические ракеты это совершенно разные понятия. Ядерные ракеты не обязательно баллистические и наоборот.
2. Если Вы говорите о МБР, то эффективной защиты от них нет ни у кого, в т.ч. и у США.
Но их по Украине никто применять не будет.
И о них Вам хорошо объяснил Будивельник.
3. Тактические баллистические ракеты сбиваются обычными средствами ПВО, которые есть у всех развитых стран. Конечно не со 100%-ой вероятностью.
Есть ещё и крылатые ракеты, которые в принципе тоже могут уничтожаться ПВО, хотя это сложнее, чем с баллистическими. Для этого их и придумали.
Так что - "Учиться, учиться и учиться".


Сумно.

Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема \\\

Баллистический -- это просто условное название. Ракеты уже давно научились маневрировать/уклоняться и подавлять ПРО в районах целей...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13

  ЛАД написав:
  Bobua написав:..........
Сумно.

Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема (для сучасної Західної науки й техніки) у прогнозуваннв траєкторії, і "гасінні" будь-якої електроніки в ракеті -- аби вона навіть детонувати не могла...
.........

В принципе возможно. Но высокие скорости, большие высоты полета, активная и пассивная защита, относительно небольшое подлётное время и ещё ряд факторов.
Когда-то США подняли большой шум (при Рейгане, если правильно помню) - программа "Звёздных войн".
Но оказалось слишком дорого и недостаточно эффективно.

Представ що летить залізна труба-болванка на швидкості трохи менша чим перша космічна, і її тре вцілити.

Чисто теоретично ще можна або в момент пуску, лазером шолі.

Або десь приблизно де вона летить гахнути електромагнітим імпульсом (взірвати біля неї ще одну ядерну бомбу), але і це не факт, так ядерний заряд можна чисто механічно активувати, без ніякої електроніки (достатньо зблизити два куска речовини щоб активувати неконтрольовану ядерну реакцію, напр. в момент удару ракети в землю).

Може ще Нікола Тесла би щось придумав.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:16

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію.
Я щось не зрозумів..
А навіщо Ви чекали з 2014? Треба було ще тоді капітулювати....
Тому
Особисто ви можете капітулювати не очікуючи ядерного удару....
Можете навіть спробувати здриснути за кордон....

А що в 2014 був ядерний удар?
Перечитайте мій пост ще раз для кращого розуміння.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:19

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію.
Я щось не зрозумів..
А навіщо Ви чекали з 2014? Треба було ще тоді капітулювати....
Тому
Особисто ви можете капітулювати не очікуючи ядерного удару....
Можете навіть спробувати здриснути за кордон....

А що в 2014 був ядерний удар?
Перечитайте мій пост ще раз для кращого розуміння.

тре бігти вже підписувати, #атопутіннападе
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:23

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.

Мальчик, я Вам уже когда-то объяснял, не говорите о том, в чём не разбираетесь.
1. Ядерные и баллистические ракеты это совершенно разные понятия. Ядерные ракеты не обязательно баллистические и наоборот.
2. Если Вы говорите о МБР, то эффективной защиты от них нет ни у кого, в т.ч. и у США.
Но их по Украине никто применять не будет.
И о них Вам хорошо объяснил Будивельник.
3. Тактические баллистические ракеты сбиваются обычными средствами ПВО, которые есть у всех развитых стран. Конечно не со 100%-ой вероятностью.
Есть ещё и крылатые ракеты, которые в принципе тоже могут уничтожаться ПВО, хотя это сложнее, чем с баллистическими. Для этого их и придумали.
Так что - "Учиться, учиться и учиться".

Не треба мені вікіпедію цитувати, дедушка.
Що я написав не вірно?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:27

Re: Напад росії на Україну

  andrijk777 написав:Що я написав не вірно?
Те , що через 20 хвилин після випуску першої ядерної ракети з шахти...вже не буде того , перед ким ви збирались капітулювати...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:28

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:тре бігти вже підписувати, #атопутіннападе

Так хто на тебе напав - Порошенко? Хто армію розбудувував, ракети розробляв, танки відновлював, човни?
Ти хоч під час війни не неси зелену пургу.
У тероборони немає ні гранотометів, ні мін. Немає чим колони постачання зупиняти, а це саме те, чим повинні займатись партизани. Я б сказав, хто в цьому винний, але почекаю до кінця війни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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