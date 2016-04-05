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Напад росії на Україну
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Додано: Нед 27 лют, 2022 18:59
Успіх написав:
=====
Тут ще періодично до нас волонтери підходять - то печеня, то воду, то каву, то канапки роздають...
Йду сьогодні бус грузити з гумдопомогою для України.
Долярчик, думаю день - два все закінчиться і тебе відпустять.
Вже кацапня не може воювати, путін вдався до останього шантажа.
Я трохи струхнув після заяви хуйла, а зараз все ок.
Працюємо далі.
Думаю Зе не піддастся на переговорах.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:06
Хомякоид написав: Успіх написав:
=====
Тут ще періодично до нас волонтери підходять - то печеня, то воду, то каву, то канапки роздають...
Йду сьогодні бус грузити з гумдопомогою для України.
Долярчик, думаю день - два все закінчиться і тебе відпустять
.
Вже кацапня не може воювати, путін вдався до останього шантажа.
Я трохи струхнув після заяви хуйла, а зараз все ок.
Працюємо далі.
Думаю Зе не піддастся на переговорах.
Та чекай-ТЕ!
Дайте хоч зброю в руки візьму))
Хоч навчать, як її правильно тримати)) - не те щоб вже стріляти з неї)))
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:09
Bobua написав:
..........
Сумно.
Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема (для сучасної Західної науки й техніки) у прогнозуваннв траєкторії, і "гасінні" будь-якої електроніки в ракеті -- аби вона навіть детонувати не могла...
.........
В принципе возможно. Но высокие скорости, большие высоты полета, активная и пассивная защита, относительно небольшое подлётное время и ещё ряд факторов.
Когда-то США подняли большой шум (при Рейгане, если правильно помню) - программа "Звёздных войн".
Но оказалось слишком дорого и недостаточно эффективно.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:10
Bobua написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
.............
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
Мальчик, я Вам уже когда-то объяснял, не говорите о том, в чём не разбираетесь.
1. Ядерные и баллистические ракеты это совершенно разные понятия. Ядерные ракеты не обязательно баллистические и наоборот.
2. Если Вы говорите о МБР, то эффективной защиты от них нет ни у кого, в т.ч. и у США.
Но их по Украине никто применять не будет.
И о них Вам хорошо объяснил Будивельник
.
3. Тактические баллистические ракеты сбиваются обычными средствами ПВО, которые есть у всех развитых стран. Конечно не со 100%-ой вероятностью.
Есть ещё и крылатые ракеты, которые в принципе тоже могут уничтожаться ПВО, хотя это сложнее, чем с баллистическими. Для этого их и придумали.
Так что - "Учиться, учиться и учиться".
Сумно.
Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема \\\
Баллистический -- это просто условное название. Ракеты уже давно научились маневрировать/уклоняться и подавлять ПРО в районах целей...
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13
ЛАД написав: Bobua написав:
..........
Сумно.
Хоча і дивно.
От за визначенням, балістичний -- це примітивізм, і важко зрозуміти у чому є проблема (для сучасної Західної науки й техніки) у прогнозуваннв траєкторії, і "гасінні" будь-якої електроніки в ракеті -- аби вона навіть детонувати не могла...
.........
В принципе возможно. Но высокие скорости, большие высоты полета, активная и пассивная защита, относительно небольшое подлётное время и ещё ряд факторов.
Когда-то США подняли большой шум (при Рейгане, если правильно помню) - программа "Звёздных войн".
Но оказалось слишком дорого и недостаточно эффективно.
Представ що летить залізна труба-болванка на швидкості трохи менша чим перша космічна, і її тре вцілити.
Чисто теоретично ще можна або в момент пуску, лазером шолі.
Або десь приблизно де вона летить гахнути електромагнітим імпульсом (взірвати біля неї ще одну ядерну бомбу), але і це не факт, так ядерний заряд можна чисто механічно активувати, без ніякої електроніки (достатньо зблизити два куска речовини щоб активувати неконтрольовану ядерну реакцію, напр. в момент удару ракети в землю).
Може ще Нікола Тесла би щось придумав.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 лют, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:16
budivelnik написав: andrijk777 написав:
але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію.
Я щось не зрозумів..
А навіщо Ви чекали з 2014? Треба було ще тоді капітулювати....
Тому
Особисто ви можете капітулювати не очікуючи ядерного удару....
Можете навіть спробувати здриснути за кордон....
А що в 2014 був ядерний удар?
Перечитайте мій пост ще раз для кращого розуміння.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:19
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
але вважаю, що навіть при застосуванні хоча б однієї ядерної ракети нам потрібно підписувати капітуляцію.
Я щось не зрозумів..
А навіщо Ви чекали з 2014? Треба було ще тоді капітулювати....
Тому
Особисто ви можете капітулювати не очікуючи ядерного удару....
Можете навіть спробувати здриснути за кордон....
А що в 2014 був ядерний удар?
Перечитайте мій пост ще раз для кращого розуміння.
тре бігти вже підписувати, #атопутіннападе
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:23
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.............
Мова йде про ядерні(балістичні) ракети. Україна не має засобів знищення таких ракет, не мели дурниць.
Україна - 100% гарантоване знищення
Європа - 100% гарантоване знищення
Америка - 90% гарантоване знищення, при бажанні/підготовці. Наприклад, підпливає підводний човен і випускає 16 ракет.
Не хочу нікого лякати, але є ймовірність ядерного удару. Не стратегічного, а тактичного. Тобто зона ураження значно менша, можна застосувати на Донбасі, наприклад, де майже немає мирних жителів. Після такого удару буде однозначна капітуляція України. США ж використали атомну зброю, чому ж Росії не можна?
Правда дуже сумніваюсь що режим путіна довго після цього протягне.
Мальчик, я Вам уже когда-то объяснял, не говорите о том, в чём не разбираетесь.
1. Ядерные и баллистические ракеты это совершенно разные понятия. Ядерные ракеты не обязательно баллистические и наоборот.
2. Если Вы говорите о МБР, то эффективной защиты от них нет ни у кого, в т.ч. и у США.
Но их по Украине никто применять не будет.
И о них Вам хорошо объяснил Будивельник
.
3. Тактические баллистические ракеты сбиваются обычными средствами ПВО, которые есть у всех развитых стран. Конечно не со 100%-ой вероятностью.
Есть ещё и крылатые ракеты, которые в принципе тоже могут уничтожаться ПВО, хотя это сложнее, чем с баллистическими. Для этого их и придумали.
Так что - "Учиться, учиться и учиться".
Не треба мені вікіпедію цитувати, дедушка.
Що я написав не вірно?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:27
andrijk777 написав:
Що я написав не вірно?
Те , що через 20 хвилин після випуску першої ядерної ракети з шахти...вже не буде того , перед ким ви збирались капітулювати...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:28
flyman написав:
тре бігти вже підписувати, #атопутіннападе
Так хто на тебе напав - Порошенко? Хто армію розбудувував, ракети розробляв, танки відновлював, човни?
Ти хоч під час війни не неси зелену пургу.
У тероборони немає ні гранотометів, ні мін. Немає чим колони постачання зупиняти, а це саме те, чим повинні займатись партизани. Я б сказав, хто в цьому винний, але почекаю до кінця війни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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