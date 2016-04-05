от переезда до варшавки. Они ехали через Ирпень но возле жирафа подорвали мост поэтому колона развернулась и поехала то ли обратно то ли в объезд через варшавку, авиация их догнала и размашляла.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:29
Re: Напад росії на Україну
от переезда до варшавки. Они ехали через Ирпень но возле жирафа подорвали мост поэтому колона развернулась и поехала то ли обратно то ли в объезд через варшавку, авиация их догнала и размашляла.
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:31
люди не осилили фізику 8й клас, а ти їм "балістична ракета і ... за 20 хв. нема РФ"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 19:32
Как раз программа "Звёздных войн" Рейгана.
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:35
Re: Напад росії на Україну
а нафига в одессе возле оперного танки - это шо, стратегический объект?
мужа бывшей добровольца послали в связьчасть в с.красносёлка где мы жили, а батя был заптотех, правда там та ещё с начала распада союза ничего вже не працювало...
а шо делать?
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:38
ЛАД
Ну я же не предлагаю всем рАссеянам бежать на майдан.
Но хотя бы не голосовать массово за ублюдка и Думу с терешковыми и милоновыми.
Тут, конечно, много факторов, заставляющих их голосовать по принципу "кто же, если не...". И прежде всего материальный. Уж очень сыто жили там в последнее время жители миллионников (несмотря на то, что средняя зарплата в РФ меньше эстонской). Очень боятся потерять.
Тем не менее 4000+ человек вообще не побоялись.
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:41
СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят на радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:43
А хтось звернув увагу
2 світова - 1417 днів втрати = 12 000 000 солдат СРСР=8468 за добу в армії 3 млн
Педерація ______3 доби втрати= 4300 за 3 доби = ____1433 за добу в армії 0,2млн
Невже москалики не розуміють що вони потрапили в мясорубку, яка в 3 рази страшніша????
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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