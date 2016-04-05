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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 132133134135136>
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:31

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Що я написав не вірно?
Те , що через 20 хвилин після випуску першої ядерної ракети з шахти...вже не буде того , перед ким ви збирались капітулювати...

люди не осилили фізику 8й клас, а ти їм "балістична ракета і ... за 20 хв. нема РФ"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лют, 2022 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:32

  flyman написав:...........
Представ що летить залізна труба-болванка на швидкості трохи менша чим перша космічна, і її тре вцілити.

Чисто теоретично ще можна або в момент пуску, лазером шолі.

Або десь приблизно де вона летить гахнути електромагнітим імпульсом (взірвати біля неї ще одну ядерну бомбу), але і це не факт, так ядерний заряд можна чисто механічно активувати, без ніякої електроніки (достатньо зблизити два куска речовини щоб активувати неконтрольовану ядерну реакцію, напр. в момент удару ракети в землю).

Може ще Нікола Тесла би щось придумав.

Как раз программа "Звёздных войн" Рейгана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:35

Re: Напад росії на Україну

мужа бывшей добровольца послали в связьчасть в с.красносёлка где мы жили, а батя был заптотех, правда там та ещё с начала распада союза ничего вже не працювало...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:38

ЛАД
Ну я же не предлагаю всем рАссеянам бежать на майдан.
Но хотя бы не голосовать массово за ублюдка и Думу с терешковыми и милоновыми.

Тут, конечно, много факторов, заставляющих их голосовать по принципу "кто же, если не...". И прежде всего материальный. Уж очень сыто жили там в последнее время жители миллионников (несмотря на то, что средняя зарплата в РФ меньше эстонской). Очень боятся потерять.

Тем не менее 4000+ человек вообще не побоялись.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:41

СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят на радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:41

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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:43

А хтось звернув увагу
2 світова - 1417 днів втрати = 12 000 000 солдат СРСР=8468 за добу в армії 3 млн
Педерація ______3 доби втрати= 4300 за 3 доби = ____1433 за добу в армії 0,2млн
Невже москалики не розуміють що вони потрапили в мясорубку, яка в 3 рази страшніша????
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:49

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не исключает, что специальная военная операция России на Украине может растянуться на «несколько лет» ввиду «украинского сопротивления» и западных поставок вооружения киевским властям, и в конечном счете вылиться в конфликт с НАТО. Об этом глава Форин-оффиса предупредила в интервью телеканалу Sky News.

«Я боюсь, что это будет долгий путь. Это может занять несколько лет. Мы знаем, что у России сильные войска, но украинцы храбры», — цитирует ТАСС министра.

При этом она дала понять, что Британия не прекратит поставки оборонительного вооружения на Украину.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/27/1946156.html

Старикан, к вопросу о баранах гляньте на Росбалте о разгоне сегодняшнего митинга против войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:50

  vitaliian написав:СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят на радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.

их цель-носом в землю, от нашей ПВО
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:54

budivelnik
Вряд ли шизоид и его генералы обращают внимание, на такие, для них, мелочи, типа расходный материал в большой игре, их для этого и готовили. А вот думаю, что большинство солдат и офицеров это понимают, и уже серьёзно ссцут. Но не шизоид.
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